Juha Sipilä: Valinnanvapaudella saamme jonot lyhennettyä

Pääministeri vakuuttaa, että sote-uudistus tulee hillitsemään kustannusten kasvua.

Eduskunnan torstaisella kyselytunnilla Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kysyi sotesta. Hänen mukaansa viimeistään nyt on käynyt selväksi, että tulossa ei ole säästöjä, vaan päinvastoin lisää kustannuksia.

Antti Rinteen mukaan siitä huolimatta hallitus sanoo, että kustannuksia tullaan leikkaamaan ”pakolla nykytasosta”, jolloin palvelut heikkenevät tai sitten korotetaan merkittävästi veroja. Rinne kysyi, milloin pääministerille selvisi, että sote ”on muuttunut jättimäiseksi leikkaustoimenpiteeksi”.

Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä vastasi, että uudistus tulee hillitsemään kustannusten kasvua seuraavan kymmenen vuoden aikana noin kolme miljardia euroa.

– Jos emme tee mitään, niin kustannukset tulevat kasvamaan nykyisestä noin 18,5 miljardista noin 24 miljardiin saakka. Mutta kun teemme tämän uudistuksen nyt rauhassa, keskitymme siihen että toimenpanoon jää riittävästi aikaa, on täydet mahdollisuudet saavuttaa suurempikin kustannusten hillintä kuin tuo kolme miljardia euroa, Juha Sipilä sanoi.

Sipilän mukaan esimerkiksi Pohjois-Karjalassa, jossa jo toimitaan uuden mallin mukaisesti, on paljon näyttöä noin kuuden prosentin säästöstä verrattuna keskimääräisiin kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin.

– Jo pelkästään tämä esimerkki rohkaisee siihen, että on täydet mahdollisuudet, kun toimeenpano tehdään huolella.

Antti Rinne sanoi Juha Sipilän puhuvan ”vastoin parempaa tietoanne” ja ”vastoin faktoja ja asiantuntijoiden näkemyksiä”.

– Sote-uudistus on kääntymässä tarkoitustaan vastaan. Terveyserojen kaventuminen on kääntymässä eriarvoisuuden lisääntymiseksi. Teidän sote-mallinne vuoksi palveluja tullaan leikkaamaan, Antti Rinne syytti.

– Eikö nyt olisi aika keskittyä varsinaiseen asiaan poliittisten lehmänkauppojen sijasta?

Juha Sipilän mukaan useat asiantuntijat ovat käyneet läpi kustannusten hillinnän. Keskeinen viesti hänen mukaansa on, että kun toimeenpano tehdään kunnolla, laki antaa hyvän pohjan kustannusten hillinnälle.

– Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö tekivät yhteisen vastineen Sdp:lle eilen. Tässä vastineessa tulevat hyvin esille kaikki yksityiskohdat ja kaikki puolet, joita eduskunta on prosessin aikana esittänyt, vastauksena niihin kysymyksiin mitä nyt epäilette. Nyt on tärkeää se, että rauhassa viemme uudistuksen maaliin ja varmistamme, että tuemme sitä valtavaa työtä jota tuolla maakunnissa jo tehdään, pääministeri sanoi.

Sdp:n Timo Harakka kysyi, miksi valtiovarainministeriö tekee laskelmat vasta nyt eikä silloin, kun niitä valtiovarainvaliokunnassa pyydettiin. Harakan mielestä syynä on poliittinen ohjaus ja ”totuuden hetki on nyt, ja se on karumpi kuin uskottekaan”.

Pääministeri Juha Sipilä ihmetteli, mihin lausuntoon Harakan puhe mahtoi perustua.

– Sataan lausuntoon, Timo Harakka huusi väliin.

– Ei varmasti sataan lausuntoon perustu, Juha Sipilä sanoi.

– Näiden lausuntojen yhteenvetona voi todeta sen, että valinnanvapausosuuden avulla saamme jonot lyhennettyä ja (pystymme) merkittävästi lisäämään terveys- ja sosiaalipalveluiden tasa-arvoa. Uudistuksen kokonaisuudella, jossa nykyisestä noin 300 toimijasta siirrytään 18 toimijaan, saamme kaikki hyvät käytännöt paremmin käyttöön. On ihan selvä asia, että uudistuksen säästöpotentiaali suhteessa siihen, jos emme tee mitään, on reilusti yli kolme miljardia, Sipilä jatkoi.