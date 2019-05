Juha Sipilä: Vaikeaa on saada hallitus kasaan

Keskustan puheenjohtajan mukaan maalista ollaan kaukana ja viikonloppuna pitää päästä hurja askel eteenpäin.

Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän mukaan hallitusneuvotteluissa ei ole päästy eteenpäin toivotulla tavalla.

– Täytyy sanoa, että kello käy mutta Hakulista ei näy. Kyllä me kaukana maalista olemme edelleenkin, Juha Sipilä sanoi toimittajille eduskunnassa.

Keskustan eduskuntaryhmä käsitteli tänään perjantaina hallitusneuvotteluiden tilannetta.

Sipilän mukaan hallitusneuvotteluissa yhdestäkään kysymyksestä ei ole vielä tehty päätöksiä, ei myöskään talouden ison kuvan ja työllisyyden osalta.

– Yhdestäkään kynnyskysymyksestä keskusta ei voi perääntyä, koska meidän mandaatti on rajattu niihin, Sipilä painotti.

Sipilän mukaan puheenjohtajien kesken kaikki keskustelut ovat sujuneet erittäin hyvässä hengessä, mutta asioissa puolueet ovat ”hurjan kaukana” edelleenkin.

– Taloustyöryhmä tekee töitä ja tänään taas kuullaan, onko siellä päästy eteenpäin.

Sipilän mukaan neuvotteluja jatketaan viikonloppuna ja päätöksiä ”pitää ruveta pikkuhiljaa saamaan”, jotta neuvotteluryhmätkin pääsevät eteenpäin.

– Viikonloppuna pitää päästä hurja askel eteenpäin, että ryhmät pystyvät aikataulussa tekemään töitä.

Sipilän mukaan viikonlopun jälkeen aletaan nähdä, ”mitä tästä tulee”.

Yritys on kova, mutta erilaiset arvopohjat näkyvät

Hallitusneuvotteluiden vetäjän Antti Rinteen (sd.) mukaan hallitusohjelman pitäisi olla valmis ensi viikon perjantaina. Sipilän mukaan hallitustunnustelija saa ottaa aikatauluun kantaa, mutta ”kiire tulee”.

Sipilältä kysyttiin, saadaanko hallitusneuvotteluihin lähteneillä puolueilla hallitus kasaan.

– Vaikeaa tämä on. Sanotaan näin, että vaikeaa on. Kova on yritys ja me teemme kaikkemme, että se syntyy, mutta kyllähän keskusteluissa kovin erilainen arvopohja näkyy, Sipilä vastasi.

Sipilän mukaan keskusta on aika monessa kysymyksessä yksin puolustamassa kestävää taloutta ja kestävää metsä- ja maataloutta.

Sipilän mukaan keskustan eduskuntaryhmä pitää tiukasti kiinni kynnyskysymyksistään.

– Meidän kädenjäljen täytyy näkyä selkeästi (hallitus)ohjelmassa. Ellei se näy, niin emme ole sellaisessa, huonossa ohjelmassa mukana.

Keskustan eduskuntaryhmä tekee seuraavan väliarvion hallitusneuvotteluiden tilanteesta viikonlopun jälkeen.

