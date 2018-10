Juha Sipilä: Uudistuksia jatkettava työn murroksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan valtioiden menestys riippuu yhä kiinteämmin kansalaisten osaamisen hyödyntämisestä.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan työn murrokseen ei voi vastata pitämällä kiinni vanhoista rakenteista.

– Osaaminen on työn muutoksessa keskiössä. Muutokset työn kysynnässä ja osaajatarpeissa ovat nopeita. Tämä vaalikausi on siitä oiva esimerkki. Meillä on osajaapulaa nyt niin Lapissa kuin Kainuussa, Sipilä totesi tulevaisuusselonteon käsittelyssä eduskunnassa.

– Selonteossa esitetyt ratkaisut työn murrokseen kurottavat yli vaalikausien. Ne liittyvät erityisesti alustatalouden ja tekoälyn haltuunottoon, sosiaaliturvan uudistamiseen ja työn merkityksellisyyden vahvistamiseen sekä laaja-alaisen, joustavan ja läpi ihmisen elämän jatkuvan osaamisen rakentamiseen.

Sipilä totesi, että valtioiden menestyminen riippuu yhä vahvemmin ihmisten osaamisen laajasta hyödyntämisestä. Selonteossa esimerkiksi ehdotetaan erilaisia osaamistilejä ja koulutussetelejä jatkuvan oppimisen tueksi.

– Mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen paranevat, kun korkeakoulujen digitaalinen opetustarjonta paranee. Lisäksi alumnitoimintaa on kehitettävä nykyisestä. Korkeakouluilla on myös avainasema alueellisten tarpeiden huomioimisessa; työpaikkojen ja oppilaitosten alueellista verkostoyhteistyötä tulee vahvistaa edelleen.

Kaikki esitetyt ratkaisut tukevat kestävän kehityksen Agenda2030:n päämääriä.

– Kestävän kehityksen edistymisen raportointi eduskunnalle on otettu keskeiseksi osaksi hallituksen vuosikertomusta. Olemme parhaillaan hallituksessa luomassa hyvinvointimittareita vaihtoehdoiksi BKT:lle, mistä varmasti tulevat hallitukset hyötyvät, Sipilä sanoi.

– Työtä arvostetaan ja myös mitataan sen monipuolisen yhteiskunnallisen merkityksen kautta.

Sipilä huomautti hallituksen tehneen kautensa aikana lukuisia työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistäviä päätöksiä, joilla pyritään vastamaan työn muutokseen ja osaajapulaan.

– Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen vaatii näihin kysymyksiin vastaamista ja nykyistä korkeampaa työllisyysastetta. Kaikki päätökset eivät ole helppoja.

– Selonteossa todetaan: ”Suomalaisessa työmarkkinajärjestelmässä on paljon osia, mutta vähän liikkuvia osia.” Uudistamista edelleen riittää, jotta tuemme työllisyyttä ja vastaamme nykypäivän työelämän tarpeisiin, Sipilä sanoi.