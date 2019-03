Juha Sipilä: Uskon, että britit saavat Brexit-lykkäystä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan on mahdollista, että Britannian ero lykkääntyy vaalien yli.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo, että EU-päämiehet todennäköisesti myöntävät Britannialle jatkoaikaa Brexitille. Jatkoaikaan sisältyy kuitenkin ehto.

– Uskon, että ehdollinen pidennys tulee. Mutta kaikki on kiinni erosopimuksen hyväksymisestä. Jos brittiparlamentti hyväksyy erosopimuksen, lisäaikaa tarvitaan toimeenpanoon, se on selvä asia, Sipilä sanoi matkallaan EU-neuvoston kokousrakennukseen.

Päämiesten huippukokouksen puheenjohtaja Donald Tusk ilmoitti keskiviikkona, että Brexit-lykkäyksen ehtona on, että Britannian parlamentti hyväksyy EU-erosopimuksen. Aikaa hyväksymiseen on kahdeksan päivää, minkä jälkeen Britannia eroaa ilman sopimusta, ellei muuta päätöstä ole tehty.

Britannia on pyytänyt kolmen kuukauden lykkäystä kesäkuun loppuun. EU on halukas myöntämään korkeintaan kaksi kuukautta, koska toukokuun lopussa pidetään EU-vaalit. Jos Britannia on jäsen vaalien aikaan, senkin pitää perussopimuksen mukaan järjestää vaalit.

Sipilän mukaan ”ei ole iso kysymys”, myönnetäänkö jatkoaikaa yksi, kaksi vai kolme kuukautta.

– Siitä keskustellaan ja kuullaan lakiosaston kanta, voiko olla ajanjakso, jolloin ei ole brittiedustusta EU-parlamentissa.

Sipilän mukaan yli kolmen kuukauden pidennyksestä ei edes keskustella kokouksessa.

– Ei puhuta pitemmästä lisäajasta, koska britit ovat pyytäneet kesäkuun loppuun.