Juha Sipilä TS:lle: Velkaantumista ei pysäytetä velkarahalla

Entinen pääministeri, keskustan kansanedustaja Juha Sipilä katsoo, että seuraavan hallituksen paine sopeuttaa Suomen yhteiskunnan menoja tuloihin tulee olemaan vielä suurempi kuin hänen johtamallaan hallituksella oli. Hän kertoo, ettei olisi itse jälkikäteen ajateltuna tehnyt asioita toisin, vaikka kaikki keinot eivät miellyttäneet häntä itseäänkään.

– Tavoite oli neljän miljardin säästökokonaisuus ja se saatiin kasaan. Toisella puolella olivat työllisyystoimet, jotka johtivat neljän prosentin työllisyysasteen nousuun, Sipilä sanoo Lännen Median haastatelussa.

Hänen mukaansa helppoja keinoja työllisyyden edistämiseksi ja velkaantumisen pysäyttämiseksi ei ole olemassa. Velkaantumista ei Sipilän mukaan pysäytetä yrityksien investointien tukemisen tai koulutukseen panostamisen kaltaisilla pehmeillä keinoilla.

– Menojen lisääminen on niin hirveän helppoa ja näkyy olevan suosittua. Menojen vähentäminen on hankalaa, ja melkein yhtä hankalaa on tulojen lisääminen työllisyyden kautta.

Koronatilanne on hänen mukaansa antanut myös pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle helpon ”tekosyyn” laistaa budjettikurista välttämättömien toimien lisäksi.

– Koronan vuoksi velkaantuminen on varmasti yleisesti hyväksyttyä ja itse sen myös hyväksyn. Onhan tässä kuitenkin tehty muitakin toimia, jotka ovat velkaantumista vauhdittaneet.

Sipilä katsoo, että että nyt todistetusta talouskasvusta suuri osa on velkarahan varassa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Tätä hän ei pidä kestävänä pidemmällä aikajänteellä.

– Tämä kestää pari vuotta ja sitten tulee valitettavasti takapakki.