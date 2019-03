Juha Sipilä toteuttaa uhkauksensa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri on aiemmin todennut, että jos sote-uudistus ei mene läpi, hallitus kaatuu.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on perjantaina pyytänyt hallituksen eroa tasavallan presidentiltä.

Juha Sipilä on aiemmin todennut, että jos sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus ei mene läpi, hallitus kaatuu.

− Sote on tämän hallituksen suurin uudistus. Se on selvä, että se on tulos tai ulos, Juha Sipilä sanoi maaliskuussa 2018 Iltalehdelle.

Helmikuussa 2019 Sipilä totesi Lännen Medialle, että pääministeri on syyllinen kaikkeen, jos epäonnistumisia tulee.

− Jos sotea ei saada valmiiksi, niin se on iso pettymys, Sipilä sanoi.

Sote-uudistus on kaatumassa aikatauluongelmiin. Perustuslakivaliokunta ei kokoonnu perjantaina.

Puhemiesneuvoston kokous on alkanut kello 10.