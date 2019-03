Juha Sipilä tapasi Baltian maiden ja Puolan johtajat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tapaamisissa keskusteltiin Suomen tulevasta EU-puheenjohtajakaudesta.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vieraili keskiviikkona 6. maaliskuuta Liettuassa ja Puolassa sekä torstaina 7. maaliskuuta Latviassa ja Virossa.

Pääministeri Sipilä kävi kattavat keskustelut Suomen tulevasta EU-puheenjohtajakaudesta sekä muista ajankohtaisista EU-asioista Liettuan presidentti Dalia Grybauskaitén ja pääministeri Saulius Skvernelisin, Puolan pääministeri Mateusz Morawieckin, Latvian pääministeri Krišjānis Kariņšin sekä Viron pääministeri Jȕri Rataksen kanssa.

Pääministeri Sipilä kiitti kollegoitaan heidän panoksestaan helmikuun lopulla Suomen aloitteesta tehtyyn seitsemäntoista EU-maan yhteiskirjeeseen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskille. Maat painottivat kirjeessä EU:n sisämarkkinoiden merkitystä ja sen kehittämisen tärkeyttä.

– Nykyistä syvemmät sisämarkkinat yhdistettynä sääntöihin perustuvaan ja avoimeen kauppapolitiikkaan ovat erittäin tärkeitä EU:n kestävän taloudellisen kasvun luomisessa. Ne ovat avain työpaikkoihin ja kansalaisten hyvinvointiin, pääministeri Sipilä toteaa tiedotteessa.

Sipilä nosti kaikissa tapaamisissaan esiin myös kaksi muuta Suomen puheenjohtajuuden keskeistä teemaa, jotka ovat turvallisuus sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen.

– Päästöjen rajoittamisen lisäksi meidän pitää etsiä ripeästi keinoja hiilinielujen lisäämiseen ja kehittää teknologioita, joilla hiilidioksidia saadaan hyödynnettyä suoraan ilmasta. Tähän on kehitteillä teknologiaa useissa EU-maissa. Suomessa on edelläkävijyyttä siinä, miten pelloista saataisiin hiilinieluja metsien tapaan, Sipilä kertoo.

Puolan oikeusvaltiotilanne

Puolan pääministeri Morawieckin kanssa Sipilä otti esiin myös EU:n käynnistämät toimet liittyen Puolan oikeusvaltiotilanteeseen.

– Oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen on keskeinen asia EU:n toiminnassa ja uskottavuudessa sekä ennen kaikkea se on keskeistä jäsenmaiden kansalaisten kannalta. Dialogin jatkuminen Puolan ja EU:n kesken rakentavassa hengessä on tärkeää. Oikeusvaltiokysymys tulee olemaan agendalla myös Suomen puheenjohtajakaudella, Sipilä toteaa.

Baltian maiden pääministerien kanssa Sipilä keskusteli Rail Baltica -ratahankkeessa. Rail Baltica on uusi, noin 1000 kilometrin pituinen ratayhteys Tallinnasta Baltian maiden kautta Varsovaan.

Hankkeen tavoite on valmistua vuoteen 2026 mennessä. Suomi päätti helmikuun alussa osakkaaksi Rail Baltica -yhteisyritykseen.

– Suomen kuljetuksille Rail Baltica on tärkeä uusi reitti keskeisille markkina-alueille, ja hanke työllistäisi myös suomalaisia urakoitsijoita. Junayhteyksien kehittämisellä halutaan edistää myös ekologisempaa turismia. Osakkaana Suomi pääsee osallistumaan päätöksentekoon ja myötävaikuttamaan hankkeen pysymiseen aikataulussa, Sipilä toteaa.

Tapaamiset olivat osa pääministeri Sipilän tapaamisten sarjaa, jolla hän pohjustaa Suomen EU-puheenjohtajuutta.

Sipilä on keskustellut nyt 24 EU-maan päämiehen kanssa, ja hän pyrkii tapaamaan jokaisen EU-maan johtajan ennen heinäkuussa alkavaa Suomen EU-puheenjohtajuutta.