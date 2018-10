Juha Sipilä: Tämä on yllättänyt eniten pääministerin tehtävässä

Pääministerin mukaan Sdp liikkui eduskunnassa ’oudolla alueella’.

Eduskunnan kyselytunnilla Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman sanoi hallituksen ajavan palkansaajien työehtosopimusten heikennyksiä. Lindtmanin mukaan irtisanomislain esityksellään hallitus on aiheuttanut työmarkkinoille vastakkainasettelua ja jännitteisen tilanteen, ja esitystä ajetaan hatarin työllisyysperustein.

Jatkokysymyksessään Antti Lindtman kysyi ”miksi hallitus kaunisteli irtisanomisesityksen työllisyysvaikutuksia ja kuka antoi määräyksen muuttaa näitä vaikutusarviointeja”.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ei pitänyt kysymyksestä.

– Nyt edustaja kyllä liikkuu oudolla alueella, kun kyseenalaistetaan suomalaisen virkamiehen motiiveja tehdä lain perustelut. Tämä on erittäin vakava asia. Pyydän edustajaa miettimään hyvin tarkasti sitä, että mikä on tällaisen väitteen taustalla, Juha Sipilä sanoi.

– Siloin kun suomalainen virkamies tekee huolella työtä, niin siihen ei poliittisesti puututa. Se on selvä asia, että lain perustelut tehdään virkamiestyönä huolella. Itselläni on erittäin korkea kunnioitus suomalaisten virkamiesten tekemää työtä kohtaan.

Työministeri Jari Lindström (sin.) jatkoi todeten, että virkamies on tehnyt asioita virkavastuulla.

– Hallitus on ollut näissä arvioissaan rehellinen. Se on kertonut, mitkä ne vaikutukset ovat. Olemme teettäneet tutkimuksia. Emme ole millään lailla koettaneet näyttää, että nämä olisivat parempia, Jari Lindström sanoi.

– Kehottaisin kyllä edustajaa maltillisuuteen silloin kun lähdetään tuollaisille vesille.

Antti Lindtman kysyi edelleen, miksi arvioita 300 000 palkansaajan työsuhdeturvan muuttamisen hyödyistä työllisyydelle muutettiin.

Jari Lindström vastasi:

– Näitä on totta kai matkan varrella tarkennettu. Ei niitä vaikutuksia ole millään lailla pyritty peittelemään. Olemme rehellisesti kertoneet, mitä tutkimuksissa on saatu selville.

Työministerin mukaan tarve arvioiden muuttamiseen tuli siitä, että hallitus keskusteli alun perin paikallisen sopimisen edistämisestä.

– Kun siinä ei päästy yksimielisyyteen, niin piti keksiä – koska hallituksen vastuulla on työllisyyden hoitaminen – piti tuoda uusia keinoja pöytään. Nämä kaksi keinoa tulivat pöytään, joista toinen on nyt sitten pois ja enää on jäljellä tämä yksi, josta on tullut tämä riita, Lindström selvitti.

Etuja valvotaan

voimakkaasti

Juha Sipilä vastasi myöhemmin keskustelussa kysymykseen uusien ratkaisujen torjumisesta.

– Täytyy sanoa, että tässä pääministerin tehtävässä ehkä eniten on yllättänyt edunvalvonnan määrä Suomessa. Ja kuinka voimakkaasti etuja Suomessa valvotaan, Juha Sipilä totesi.

– Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että näiden kysymysten yhteydessä olen paljon paljon enemmän tavannut palkansaajien edustajia.

Sipilän mukaan tavoitteena on täystyöllisyys. Hänen mukaansa Etlan lausunnossa todetaan, että ”tämä kiistelty laki lisää tuottavuutta ja myös todennäköisesti parantaa pitkäaikaistyöttömyyttä pitkässä juoksussa”.

– Kaikkien näiden muutosten tavoitteena on se, että me Suomessa olisimme työn tekijöiden kannalta siinä tilanteessa, että työn antajat kilpailevat työn tekijöistä ja syntyy työn tekijöiden markkinat.

Kokoomuksen Harri Jaskarin mukaan tutkimuksia tarkemmin katsomalla löytää tulkintoja, joiden mukaan laki lisää rekrytointeja ja uusia työpaikoja. Laki lisää hänen mukaansa myös irtisanomisia, mutta ”kun ihmiset menevät oikeisiin työpaikkoihin, se lisää tuottavuutta, kannattavuutta ja kasvua”.

– Se voi todennäköisesti lisätä työllisyyttä tai se nostaa palkkoja ratkaisuna. Todennäköistä on, että se lisää työllisyyttä, kun sen seurauksena on kannattavampia ja kasvuhalukkaampia yrityksiä joilla on varaa rekrytoida ja ottaa riskejä, Harri Jaskari sanoi.