Juha Sipilä: Tämä on sote-uudistuksen vaihtoehto

Pääministerin mukaan kunnat joutuisivat kiihdyttämään palveluiden yksityistämistä, jos sote-uudistus ei toteutuisi

Sote-uudistus turvaa kansalaisten näkökulmasta palvelut, vahvistaa asiakasnäkökulmaa valinnanvapauden myötä ja antaa vaalien kautta suoran vaikutusmahdollisuuden, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoo Maaseudun Tulevaisuuden vieraskolumnissaan.

Hän korostaa, että uudistus on akuutti ja tärkeä ja muistuttaa, että eduskunnan perustuslakivaliokunta oli viime kesänä samaa mieltä.

– Uudistukselle on toki vaihtoehto. Jos tätä uudistusta ei tehtäisi nyt, kunnat todennäköisesti kiihdyttäisivät palveluiden ulkoistamista suurille terveysalan yrityksille, Sipilä kirjoittaa.

– Ymmärrän, että tämä jäisi kuntapäättäjien ainoaksi vaihtoehdoksi turvata lähipalvelut. Samalla kansanvaltaisuus karkaisi kauemmaksi. Tätä hallitus ei halua, hän jatkaa.

Pääministerin mukaan uudistuksen valmistelu on tehty huolella ja siihen ovat osallistuneet kaikki eduskuntapuolueet viimeisen viidentoista vuoden aikana.

– Kiire meille on kyllä tullut sen vuoksi, että nykyjärjestelmä on ajautumassa umpikujaan. Kuntavetoinen tapa huolehtia sosiaali- ja terveyspalveluista on tulossa tiensä päähän.

Juha Sipilä toteaa, etteivät kunnat pysty enää vastamaan palveluista yksin, etenkin kun palveluiden tarve kasvaa väestön ikääntymisessä. Hänen mukaansa kuntien väliset erot palveluiden saatavuudessa ovat myös kasvaneet liian suuriksi ja repeävät entisestään, jos mitään ei tehdä.

– Eräät uudistusta aiemmin arvostelleet asiantuntijatkin ovat kääntyneet kannattamaan eduskunnalle annettua valinnanvapauslainsäädäntöä, koska viime syksyn lausuntokierroksen palaute otettiin huomioon lain viimeistelyssä.

Myös uudistukselle asetetut taloudelliset tavoitteet voidaan pääministerin mukaan saavuttaa.

– Olemme rakentaneet rahoitusmallin, joka kannustaa maakuntia pitämään kustannukset kurissa.