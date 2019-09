Juha Sipilä: Suomalaista kriisinhallintaa arvostetaan

Keskustan eduskuntaryhmä tukee Suomen osallistumisen jatkamista Irakin operaatiossa.

– Suomalaista kriisinhallinnan osaamista arvostetaan. Tämä tuli esille tutustuessani neljä vuotta sitten Viron pääministerin kanssa operaatioomme Libanonissa, Juha Sipilä sanoi keskustan eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuorossa.

Suomi on ollut mukana Isisin vastaisessa koalitiossa sen alusta lähtien. Eduskunta käsittelee torstaina viidettä kertaa Suomen osallistumista turvallisuussektorin koulutusyhteistyöhön Irakissa.

– Operaatio on tuottanut tulosta. Isisin hallussa ei ole enää maa-alueita. Irakin turvallisuustilanteen kohentuminen on mahdollistanut sen, että 3,7 miljoonaa maan sisäistä pakolaista on päässyt palaamaan kotiin. Aluetta vakauttamalla olemme vaikuttaneet myös muuttoliikkeen taustalla oleviin juurisyihin, Sipilä totesi.

Keskustan eduskuntaryhmä tukee Suomen osallistumisen jatkamista Irakin operaatiossa noin 80 sotilaalla ensi vuoden ajan.

– Kansainvälisen yhteisön on varmistettava, ettei Isisin toiminnalle synny uudestaan kasvualustaa. Vaikka Irakin turvallisuustilanne on parantunut, se on edelleen epävakaa. Operaatiossa on siirrytty vaiheeseen, jossa tavoitteena on turvallisuustilanteen normalisointi, Sipilä sanoi.

– Irakin vakauttaminen edellyttää monipuolista keinovalikoimaa, jossa yhdistyvät kriisinhallinnan, siviilikriisinhallinnan, kehitysyhteistyön ja humanitaarisen avun toimet.

Sipilän mukaan Irakin vakaa kehitys edellyttää turvallisuuden takaamista. Suomalaiset osallistuvat alueen turvallisuudesta vastaavien joukkojen koulutus- ja neuvonantotehtäviin.

– Suomalainen koulutusosaaminen ja tapa toimia nauttii alueella arvostusta. Irakissa palvelleet ja palvelevat kriisinhallintajoukot tekevät tärkeää työtä vakauden vahvistamiseksi.

– Vaativissa neuvonantotehtävissä suomalaiset saavat arvokasta kokemusta joukon johtamisesta, ylläpidosta ja operoinnista. Osallistumisella on myös tärkeä rooli kansallisten suorituskykyjen kehittämisessä.