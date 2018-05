Juha Sipilä Ylelle: Lomalle vasta, kun sote on käsitelty

Pääministeri uskoo, että uudistus saadaan hyvässä järjestyksessä maaliin. Vaalien hän uskoo siirtyvän hieman.

Kaikki hallituksen eduskuntaryhmät ovat pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan erittäin sitoutuneita sote-uudistuksen läpiviemiseen. Hänen mukaansa irtiotot on nyt enemmän tai vähemmän nähty. Uudistusta hän pitää myös poliittisen järjestelmän uskottavuuden kannalta erittäin tärkeänä.

– Kyllä me lähdemme siitä että se onnistuu. Mikä on vaihtoehto? Tätä on viisi hallitusta yrittänyt, tämä on kuudes malli jo, Sipilä arvioi Ylen pääministerin haastattelutunnilla.

Pääministerin mukaan uudistus on valmisteltu erittäin huolellisesti ja esimerkiksi talousvaikutuksia on arvioitu kattavasti. Syytä huoleen ei hänen mukaansa ole ja lait tullaan käsittelemään eduskunnan suuressa salissa ennen kesälomille siirtymistä. Hän luottaa myös perustuslakivaliokunnan aiemmin esittämiin lausuntoihin tarkoitushakuisten vuotojen sijaan.

– Olen tyynen rauhallinen tämän asian edessä, yhtään yötä en ole valvonut.

Keskustelu talousvaikutuksista on hänen mukaansa mennyt väärään suuntaan siinä, että keskustellaan leikkausten määrästä, kun kyse on kulujen kasvun hallinnasta tulevaisuudessa. Myös toteutus tulee kuitenkin pääministerin mukaan ratkaisemaan paljon.

– Kyse on kustannusten hillinnästä.

Sipilän mukaan eduskunta tekee nyt työtään ja sen pohjalta tehdään tarvittaessa muutoksia. Hänen mukaansa on kuitenkin selvää, että maakuntavaalien ajankohta lykkääntyy hieman. Koska uudistuksen toimeenpanoon on jäätävä riittävästi aikaa, hän tyrmää ajatuksen yhdistämisestä muihin tulevan kevään vaaleihin. Lopullinen vaalipäivä löytyy hänen mukaansa lakien hyväksymisen jälkeen esillä olleiden neljän ja kuuden kuukauden haarukasta.

– Tässä tasapainoilussa se vaalipäivä pitää asettaa.