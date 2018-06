Juha Sipilä: Sote-vastustus on kova, näemme vielä monta näytelmää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri hehkutti keskustan saavutuksia ja sanoi, että hänellä riittää ’näläkää’ puheenjohtajana.

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä avasi tänään perjantaina keskustan puoluekokouksen Sotkamossa.

– Kaksi vuotta sitten totesin teille Seinäjoen puoluekokouksen avauspuheessa: ”Omalta osaltani olen päättänyt joka tapauksessa tarkastella puheenjohtajuutta kahden vuoden päästä tulos tai ulos -periaatteella. Siinä olennaista on se, miten päätehtäväni, Suomen kuntoon laittaminen, on edennyt.” Nyt on sen aika, Sipilä sanoi keskustaväelle avajaispuheessaan.

Sipilän mukaan edellinen vaalikausi päättyi katastrofiin.

– Mitään tavoitteita ei saavutettu. Siksi meille keskustalaisille sanottiin toreilla, että tehkää nyt jotakin. Otimme tämän toiveen hyvin vakavasti ja kuvasimme vaaliohjelmassa, miten aiomme suunnan kääntää.

Keskusta lupasi 200 000 uutta työpaikkaa 10 vuoden aikana ja yhteiskuntasopimuksen. Kolmessa vuodessa on syntynyt jo 90 000 uutta työpaikkaa ja yhteiskuntasopimus on ollut noin 1,5 vuotta voimassa.

– Sen ansiosta pääsimme viimeinkin mukaan kansainvälisen talouden imuun. Suomesta on tullut jälleen mielenkiintoinen maa, johon uskaltaa myös investoida. Saavutamme erittäin kunnianhimoisen 72 prosentin työllisyysastetavoitteen tällä vaalikaudella. Se on muuten kova juttu, Sipilä hehkutti.

Pääministerin mukaan parasta on, että työllisyys parantuu kohisten koko Suomessa. Kovin työvoimapula on Satakunnassa, Kainuussa ja Lapissa.

– Olisitteko tekään uskoneet tätä todeksi vielä Seinäjoella?

Puoluekokousväki vastasi Sipilälle aplodeilla.

Sipilä listasi keskustan saavuttamia tavoitteita talouskasvusta ja velkaantumisen taittamisesta biotalouteen ja digitalisaatioon.

– Nämä kaksi vuotta osoittavat, että politiikassa syntyy tuloksia, kun tavoitteet asetetaan riittävän kunnianhimoiseksi ja tehdään töitä niiden saavuttamiseksi. Tämä rohkaisee minua olemaan puoluekokouksen käytettävissä. Näläkää siis minulla riittää. Tämä vinkkinä, kun päätätte huomenna puheenjohtajasta, Sipilä mainosti itseään.

Keskusta valmis pääomittamaan Terrafamea merkittävästi

Sipilän mukaan alueellinen tasa-arvo on aina ollut keskustalle tärkeä tavoite ja tällä vaalikaudella sitä on edistänyt parhaiten uusien työpaikkojen syntyminen kaikissa maakunnissa.

Sipilä otti esimerkiksi kaivosyhtiö Terrafamen Sotkamosta siitä asenteesta, millä työpaikkojen puolesta on taisteltu.

– Oppositio vaati eduskunnassa kaivoksen alasajamista. Hallitus päätti toimia toisin. Päätimme luottaa alueen ihmisiin ja antaa vielä mahdollisuuden laittaa yhtiön kannattavuus ja ympäristöasiat kuntoon siten, että toiminta voisi jatkua. Aloitimme alusta, Terrafame perustettiin ja pääomitettiin. Myönnän, että riski oli suuri, mutta kainuulaisiin kannatti luottaa.

Nyt kaivos työllistää alueella 1500 osaajaa, Sipilän mukaan sen ympäristöasiat ja vesitase ovat kunnossa ja yhtiöön on saatu yksityistä pääomaa. Yhtiön kannattavuus paranee koko ajan ja yhtiöön sijoitetun veronmaksajien raha on hänen mukaansa kasvanut jo merkittävästi korkoa.

– Maaperästämme louhitut metallit ja mineraalit lähtevät raakamalmina, jalostamatta, meiltä maailmalle. Olemme tässä asiassa kehitysmaa. Keskusta haluaa, että tämä muuttuu. Luonnonvarojen kestävä käyttö, hallinta ja jatkojalostus pitää olla jatkossa enemmän kotimaisissa käsissä, Sipilä linjasi.

– Keskusta on valmis pääomittamaan tuota yhtiötä merkittävästi myös ensi vaalikaudella, Sipilä lupasi.

Sote maaliin ’bolshevistisella rauhallisuudella’

Sote-uudistuksesta Sipilä totesi, että on tullut täysin selväksi, että lakien eduskuntakäsittely kestää odotettua kauemmin.

– Hallituksesta ja hallituspuolueiden eduskunnassa tämä ei jää kiinni, meillä on valmius antaa vastineemme valiokunnalle tarvittaessa jo ensi viikolla. Hallitus on myös yhtenäinen ja viemme tämän maaliin, Sipilä lupasi.

Sipilä pahoitteli, ettei hän voi kertoa keskustalaisille tänä viikonloppuna maakuntavaalien päivää.

– Vaalit pidetään noin puolen vuoden päässä siitä, kun eduskunta saa lait käsiteltyä ja ne saadaan voimaan. Kuten ennustin – vastustus on kova ja näemme vielä monta näytelmää asiassa. Nyt on tärkeintä muistaa se, että Suomelle tärkeintä on uudistuksen aikaansaaminen – viedään tämä nyt vaan bolshevistisella rauhallisuudella maaliin.

Puheenjohtaja Sipilälle sittenkin haastaja

Keskustan puheenjohtajaksi on Juha Sipilän lisäksi ehdolla Kotkan keskustan valtuustoryhmänpuheenjohtaja, poliisi Vesa Levonen.

Puolueen varapuheenjohtajiksi ovat ehdolla nykyiset varapuheenjohtajat, kansanedustajat Katri Kulmuni, Antti Kurvinen ja Juha Rehula. Lisäksi ehdolla ovat kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen ja metsäkoulun opettaja, yrittäjä Pekka Pöyry.

Puoluesihteerin paikasta kamppailevat Keski-Pohjanmaan keskustan toiminnanjohtaja Jirka Hakala ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) erityisavustaja Riikka Pirkkalainen.

Henkilövaalit käydään huomenna lauantaina. Puoluekokous kestää sunnuntaihin asti.