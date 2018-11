Juha Sipilä Sdp:lle: Jos talous olisi teidän jäljiltänne ollut kunnossa…

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan nyt pystytään ensi vaalikaudella tekemään uudistuksia.

Eduskunnan kyselytunnilla puhuttiin torstaina lapsista. Sdp:n Joona Räsänen halusi kokonaisvaltaista lapsistrategiaa, jota tehtäisiin parlamentaarisesti.

Joona Räsänen kysyi pääministeri Juha Sipilän (kesk.) paneelissa lupaamista mittavista panostuksista perhevapaauudistukseen. Räsänen kysyi ”mihin ne rahat unohtuivat tällä kaudella, kun teillä rahaa kuitenkin riitti esimerkiksi moniin tehottomiin veronkevennyksiin”.

Pääministeri Juha Sipilä vastasi tunteella.

– Jos talous olisi teidän jäljiltänne ollut kunnossa, olisimme pystyneet tekemään paljon muitakin asioita, Juha Sipilä sanoi.

– Valitettavasti 100 000 työtöntä ja kuusi miljardia (euroa) vajaa valtiontalous eivät antaneet mahdollisuuksia tehdä niitä tarpeellisia uudistuksia. Vaan ne pystytään tekemään seuraavalla kaudella, kun nyt talouden pohja on laitettu kuntoon. Julkinen talous on suurin piirtein tasapainossa ensi kaudella, ja nyt pystytään tekemään hyvä perhevapaauudistus, nyt pystytään tekemään hyvä sosiaaliturvan uudistus ja parantamaan perheiden asemaa, parantamaan perusturvaa.

– Se pystytään tekemään ensi kaudella, kun nyt asiat on laitettu kuntoon.

Sdp:n Sanna Marin jatkoi toteamalla, että ”kyllä minä olen pahoillani tästä pääministerin ylimielisestä otteesta tämän erittäin vakava ja ison asian edessä”. Eduskunnan istuntosalin oikealta laidalta nousi voimakas vastalauseiden ääni ylimielisestä-sanan kohdalla.

Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman sanoi talouden reunaehtoja käytettävän valikoiden: ne hänen mukaansa sanelivat lapsiperheiden verotuksen kiristämisen, mutta niistä ei olut huolta kun hallitus teki ”apteekkarivähennyksen”.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi:

– On tietysti kipeä asia vaikeana talouden aikana joutua tekemään sellaisiakin ratkaisuja, jotka voivat näyttäytyä vaikkapa lapsiperheen arjessa euromääräisenä heikennyksenä. Minusta on kuitenkin oikeudenmukaista kuvata nämä mittasuhteet. Lapsilisiin liittyvä leikkaus oli noin yksi prosentti kaikesta siitä rahasta, mitä lapsilisinä kaikki suomalaiset perheet saavat, Annika Saarikko sanoi.

– Mitä tulee lapsiperheiden toimeentuloon, minusta tuntuu, edustaja Lindtman, että te hiukan tahallaan unohdatte, että kaikkein tärkein teko suomalaisten perheiden kannalta ovat ne 115 000 uutta työpaikkaa. Joiden joukossa on erittäin monta äitiä ja isää. Ja vielä tärkeämpää tulevaisuuden lapsipolitiikkaa on se, että me emme elä yli varojemme sinun ja minun, meidän ja teidän kaikkien meidän lasten varojen kustannuksella.