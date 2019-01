Juha Sipilä: Rikolliset saatetaan vastuuseen teoistaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministeri kuvailee Oulun rikosepäilyjä epäinhimillisiksi ja tuomittaviksi.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan rikoksiin syyllistyneet tullaan jatkossakin saattamaan vastuuseen teoistaan oikeusvaltion periaatteiden mukaan. Hän kommentoi valtioneuvoston tiedotteessa uusia lapsiin kohdistuneita seksuaalirikosepäilyjä Oulussa.

– Saimme tänään tiedon, että Oulun poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä, jotka ovat kohdistuneet alle 15-vuotiaisiin tyttöihin. Rikoksiin epäiltyjen on kerrottu olevan ulkomaalaistaustaisia nuoria miehiä, Juha Sipilä toteaa.

– Jo aiemmat teot alaikäisten seksuaalisesta hyväksikäytöstä herättivät minussa syvän inhon tunteen. Ymmärrän täysin kansalaisten keskuudessa esiintyvän huolen ja järkytyksen.

Hän painottaa, että jokaisen Suomeen saapuvan on noudatettava maan lakeja ja kunnioitettava muiden koskemattomuutta. Juha Sipilän mukaan periaatteesta ”emme tingi tippaakaan”.

– Vakavat rikokset vaikuttavat lisäksi kielteisesti pysyvän oleskeluluvan saamiseen. Turvapaikkajärjestelmän tehtävä on auttaa hädässä olevia, mutta rikollisia se ei voi suojella. Hallitus on muuttanut vuoden alusta lakia niin, että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottaminen on helpompaa, pääministeri toteaa.

– Ajatuksemme ovat kaikkien näiden alaikäisten nuorten ja heidän perheidensä tukena näissä täysin epäinhimillisissä ja tuomittavissa teoissa. Tämänkaltaista väkivaltaisuutta ja piittaamattomuutta en voi ymmärtää, Sipilä jatkaa.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan hallitus on tukenut sisäministeriön valmistelua lisätoimista, joiden avulla vastaavia rikoksia pyritään ehkäisemään.

Sisäministeri Mykkänen kuvailee tapauksia järkyttäviksi ja pöyristyttäviksi.

– Tällainen ei mahdu Suomeen!, Kai Mykkänen kirjoittaa Twitterissä.

