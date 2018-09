Juha Sipilä raivostui: Keskustaa ahdettiin nurkkaan

Pääministerin mukaan keskusta puolustaa myös hankalia päätöksiä.

– Eilinen jäi mietityttämään. Sitä päivää tehtiin viestintätoimistoista. Keskustaa ahdattiin nurkkaan, johon emme kuulu. Tämä on sitä osaa politiikkaa, jota en tule koskaan ymmärtämään, pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi keskustan politiikka- ja toimintapäivillä Jyväskylässä lauantaina.

Juha Sipilä totesi puheessaan keskustan puolustaneen aina myös hankalia päätöksiä. Hänen mukaansa kokoomuksen toiminta perjantaina ”ylitti rajat”.

Sipilä on raivostunut hallituskumppani kokoomukselle ulkoministeri Timo Soinin (sin.) luottamusäänestyksestä. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tiedotti perjantaina, ettei se hyväksy painostusta ja ”vähättelyä edustajien arvopohjaa kohtaan”

– On käsittämätöntä, että myös pääministeri on todennut, että äänestyksen ei pitäisi olla kenellekään vaikeaa, ryhmän tiedotteessa todettiin.

Äänestyksestä poissa olleet kokoomuksen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén ja Jaana Pelkonen kertoivat kokeneensa keskustan ja sinisten painostaneen heitä. Pelkosen ja Sirénin lisäksi kokoomuksesta poissa olivat Sari Multala ja Lenita Toivakka.

Velkaantumiselle piste

Juha Sipilä kehui puheessaan hallituksen talouspolitiikan saavutuksia.

– Viimeiset vuodet Suomen taloutta on laitettu kuntoon. Velkaantumiselle oli saatava piste ja suomalaisille työtä. Hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on nyt laitettu kestävämmälle pohjalle. Seuraavaksi Suomi tarvitsee ratkaisuja, jotka vahvistavat eheämpää yhteiskuntaa ja kaikkien suomalaisten mukana oloa, Sipilä sanoi.

Pääministerin mukaan keskusta uudistaisi perhevapaat ja panostaisi edelleen lapsiperheiden kotiapuun. Oppivelvollisuutta olisi keskustan mukaan pidennettävä vuodella.

– Keskustan perhevapaamallissa perheillä on säilyttävä valinnanvapaus. Isien vapaita on pidennettävä. Keskusta on valmis laittamaan tähän rahaa. Isien on käytettävä enemmän perhevapaita. Myös itse olen ollut kotona hoitamassa lapsia, ja sitä aikaa ei ole varmasti kukaan jälkeenpäin katunut, Sipilä totesi.

Keskusta esittää lisäksi, että 75 vuotta täyttäville suomalaisille tarjottaisiin ikäkausitarkistus. Siellä käytäisiin ikäihmisen tilanne kaikkinensa läpi, ei vain terveydentilaa.

Juha Sipilän mukaan sosiaaliturvan remontti on seuraavan vaalikauden jättiuudistus. Sosiaaliturvan pitää pääministerin mukaan olla nykyistä yksinkertaisempi ja joustavampi.

– Keskusta on perusturvan suurpuolue. Tavoitteemme on perustulo ja kaiken lähtökohtamme on alkiolainen itseauttamiskyky. Olemme tällä kaudella käynnistäneet perustulokokeilun keskustan aloitteesta. Se oli hyvä lähtölaukaus ja siitä saatuja tuloksia on hyödynnettävä. Keskustan mielestä on luotava malli, joka kannustaa pienenkin työn vastaanottamiseen, Sipilä totesi.

.@juhasipila: Eilinen jäi mietityttämään. Sitä päivää tehtiin viestintätoimistoista. Keskustaa ahdattiin nurkkaan, johon emme kuulu. Tämä on sitä osa politiikkaa, jota en tule koskaan ymmärtämään. #kepupäivät #keskusta — Suomen Keskusta (@keskusta) September 22, 2018

Olemme käyneet median välittämän pääministerin lausunnon hänen kanssaan läpi ja todenneet ettei hän tarkoittanut Kokoomuksen ryhmää – hyvä niin. https://t.co/lnKnhrPtSh — Kalle Jokinen (@JokinenKalle) September 22, 2018