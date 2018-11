Juha Sipilä puhui USA:ssa kauppasuhteista

Yhdysvaltoihin matkustanut pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tapasi keskiviikkona maan varapresidentti Mike Pencen Valkoisessa talossa Washingtonissa.

Johtajat keskustelivat kauppasuhteiden vahvistamisesta ja vapaakaupan merkityksestä.

– Esillä oli myös Suomelle tärkeä EU:n ja Yhdysvaltain hyvä kumppanuus, joka on tärkeää muun maussa teknologiseen kilpailuun vastaamisessa, valtioneuvoston viestinnästä kerrotaan.

Kyseessä oli ensimmäinen kahdenvälinen tapaaminen Yhdysvaltain varapresidentin kanssa vuoden 2012 jälkeen. Mike Pence kommentoi tapaamista Twitter-julkaisussaan.

– Erinomainen tapaaminen Suomen pääministeri Sipilän kanssa. Suhteemme Suomeen on vahvempi kuin koskaan, ja tulemme jatkamaan yhteistyötämme turvallisuuden, kaupan ja investointien alalla molempien maiden eduksi, Pence kirjoitti.

Pääministeri Sipilä keskusteli aiemmin tällä viikolla myös demokraatti- ja republikaanisenaattorien kanssa muun muassa ilmastonmuutoksesta ja koulutuspolitiikasta.

Pleasure was all mine. Thank you for excellent discussion. Let’s continue our dialogue @VP Vice President Mike Pence. https://t.co/HwibxewPpn

— Juha Sipilä (@juhasipila) November 28, 2018