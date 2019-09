Juha Sipilä ohjeisti keskustaa: Älkää olko löperöitä hallituksessa

Väistyvä puheenjohtaja esitteli työllisyyslistan, jolla lisätään paikallista sopimista ja tehdään sopimus Saksan malliin.

Keskustan väistyvältä puheenjohtajalta, edellisen hallituksen pääministeriltä Juha Sipilältä ei heru ymmärrystä nykyisen Antti Rinteen (sd.) hallituksen aikomukselle lisätä pysyviä julkisia menoja miljardilla eurolla ensi vuonna.

– Välillä vaikuttaa siltä, että joidenkin linja on tehdä helpot ratkaisut alussa. Tätä on ennen kaikkea raju julkisten menojen kasvattaminen. Jakovaraa ei saisi käyttää alussa, vaan vasta sitten kun on merkkejä kakun kasvattamisen onnistumisesta. Hallitusohjelma on hyvä, mutta nyt keskustan on oltava tarkkana, älkää olko löperöitä, Juha Sipilä sanoi tänään lauantaina puoluekokouksessa pitämässään jäähyväispuheessa.

Sipilä varoitti sortumasta taloudessa helppoihin ratkaisuihin.

– Ne lämmittävät kuin pissa housuissa pakkasella, vain hetken. Kakun jakaminen on todella helppoa, kaikki poliitikot osaavat sen. Mitä etelämmäksi Euroopassakin mennään, sitä taitavammaksi ihmiset tässä asiassa muuttuvat.

Sipilän mukaan kakun kasvattaminen ja jaettavan synnyttäminen tapahtuu terveesti vain kahdella toimella: työllisyyden sekä osaamisen kasvattamisella ja rohkealla uudistamisella.

Sipilältä kuuden kohdan työllisyyslista

Sipilä esittelikin puoluekokoukselle kuuden kohdan listan toimista, joilla työllisyys lähtee nousuun.

Ensimmäiseksi pidetään huolta kustannuskilpailukyvystä.

– Nyt ei saisi murentaa sitä kilpailukykyä, mikä vaivalla yhteisesti sopien rakennettiin, Sipilä sanoi.

Toiseksi vahvistetaan paikallista sopimista.

– Määritellään lainsäädännössä tilanteet, joissa työnantaja ja työntekijä voivat sopia paikallisesti työehdoista – erityisesti työaikojen joustosta. Vastaavasti vahvistetaan työntekijöiden kykyä neuvotella ja sopia ratkaisuista, joilla työpaikat voidaan turvata.

Uusi sopimus Saksan malliin

Kolmanneksi tehdään uusi sopimus yhteiskunnan ja vahvempaa perusturvaa tarvitsevien ihmisten välillä Saksan malliin.

– Vastaanottaessaan paremman korotetun perusturvan työntekijä sitoutuu ottamaan työtä ja koulutusta vastaan myös oman aikaisemman ammattinsa ja asuinpiirinsä ulkopuolelta.

Neljänneksi helpotetaan osatyökykyisten työllistymistä.

– Luodaan tukijärjestelmä, jossa osatyökykyinen saa räätälöidyn tuen työpaikkaan yhdessä työnantajan, kunnan sosiaalitoimen ja ELY-keskuksen kanssa. Kolmas sektori voisi perustaa osatyökykyisten työllistämiseen erikoistuneita työnvälityspalveluja. Tavoitteena pitää olla, että jo vuonna 2020 tuhannet ja taas tuhannet työmarkkinoiden ulkopuolelle jäävät pääsevät näin aktiivisen elämän piiriin.

Viidentenä poistetaan asteittain EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevan työvoiman tarveharkinta ja pyritään ohjaamaan ulkomaista työvoimaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle maakuntiin, joissa on huutava työvoimapula.

Kuudenneksi parannetaan tuottavuutta panostamalla tutkimukseen, tuotekehitykseen ja osaamiseen sekä puretaan investointien esteitä.

Sipilä sanoi, ettei hän epäile, etteikö Rinteen hallitus saavuta työllisyystavoitettaan, mutta edellä olevan tyyppistä listaa se hänen mukaansa vaatii.

– Punamultahallituksen ohjelma antaa hyvät eväät työllisyyden nostamiselle – nyt on näytön paikka. Työllisyys on parasta varautumista maailmantaloudessa mahdollisesti vaanivien riskien varalle, Sipilä sanoi.