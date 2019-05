Juha Sipilä: Odotan puhdistavaa kesää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustajohtajan mukaan ’ei tappiota voi voitoksi kääntää’.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä toteaa, että EU-vaalien tulos vastaa hänen odotuksiaan.

– Ei tappiota voitoksi voi kääntää. Odotuksien raameissa tämä on, Sipilä kommentoi ennakkoäänien tuloksia.

Keskusta on menettämässä ennakkoäänten perusteella noin kuusi prosenttiyksikköä kannatuksestaan ja meppien lukumäärä on jäämässä kahteen. Tulos on lähellä kuukauden takaisten eduskuntavaalien tulosta.

– Tässä näkyy yleispoliittinen tilanne, nämä vaalit ovat niin lähekkäin. Kyllä ne heijastuvat ilman muuta tulokseen, Sipilä sanoo.

Keskusta osallistuu parhaillaan hallitusneuvotteluihin. Sipilä on ilmoittanut luopuvansa puheenjohtajan tehtävästä syyskuussa. Hänen mukaansa kesällä on tarkoitus käydä läpi vaalien tuloksia.

– Odotan mielenkiintoista ja puhdistavaa kesää.

EU:ssa puolestaan tehdään tällä kaudella Suomelle ja etenkin keskustan kannattajakunnalle tärkeitä päätöksiä, kuten lasketaan hiilinieluja ja päätetään tulevaisuuden maataloustuista. Jos keskusta saa kaksi meppiä EU-parlamenttiin, riittävätkö heidän muskelinsa keskustalaisten etujen puolustamiseen?

– Keskeistä on, koko Euroopan vaaleissa käy. Me olemme pystyneet hyvin vaikuttamaan omaan ryhmäämme, Sipilä toteaa.