Juha Sipilä: Me aiomme voittaa eduskuntavaalit

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä valaa uskoa puolueensa vaalivoittoon eduskuntavaaleissa 2019.

– Seuraavatkin eduskuntavaalit voittaa se joukkue, joka eniten tahtoo voittaa. Vuoden päästä tähän aikaan tiedämme, mikä puolue lähtee muodostamaan hallitusta. Se on pitkälti meistä kiinni, onko se Suomen Keskusta, Juha Sipilä sanoi keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Lahdessa lauantaina.

Hänen mukaansa keskustalla on vajaa vuosi aikaa kertoa suomalaisille, mitä me haluamme tehdä seuraavalla vaalikaudella.

– Kaikki tiesivät neljä vuotta sitten, mitä pitäisi tehdä. Äänestäjät antoivat meille valtakirjan tehdä se, mitä piti tehdä. Olemme sen tehneet. Mutta hyvät aatesiskot- ja veljet, tämä ei näy kannatusmittauksissa, Sipilä kommentoi keskustan alhaisia kannatuslukuja.

Hänen mukaansa puolueella on nyt kaksi vaihtoehtoa.

– Helpompi tie olisi lähteä hakemaan kannatusta näyttävillä profiilin nostoilla ja mediaoperaatioilla. Voisimme rakennella julkisia riitoja hallituksen sisälle samaan tapaan kuin silloiset hallituspuolueet tekivät ennen viime vaaleja. Minä en tähän vaihtoehtoon usko. Sen sijaan ottaisin oppia siitä, mitä itse teimme neljä vuotta sitten. Nytkin meidän täytyy keskittyä siihen, mitä Suomessa on tehtävä seuraavalla vaalikaudella, Sipilä sanoi.

– On sattuvasti sanottu, että vaaleja ei voiteta jo rakennetuilla teillä ja silloilla, vaan lupauksilla uusien teiden ja siltojen rakentamisesta. Huutokauppoja saattaa vaalihuumassa syntyä ja houkutus epärealistisiin tarjousten korotuksiin iskeä. Siihen emme voi ryhtyä. Lupausten on oltava kunnianhimoisia mutta realistisia, hän jatkoi.

Rohkeita uudistuksia

Keskustan puheenjohtajan mukaan seuraavan vaalikauden suuri tehtävä on rakentaa suomalaisille turvallinen silta sen murroksen yli, jonka tekniikan kehitys, digitalisaatio, robotiikka ja tekoäly aiheuttavat.

– Murros vaatii erityistä huomiota yhteiskunnallisen eheyden ja sosiaalisen tasa-arvon vaalimiseen.

– Työn tekeminen on tutkitusti kestävin keino eriarvoisuuden torjumiseksi. Työllisyyden edistämistä jatketaan, vaikka joka ikinen työtä luova ratkaisu aiheuttaa myös vastustusta, pelottelua ja epäluuloa. Hyvästä työllisyyskehityksestä johtuen eriarvoisuus ei ole tutkimusten mukaan tällä kaudella lisääntynyt, Sipilä sanoi.

Myös sosiaaliturvaa pitää hänen mukaansa uudistaa rohkeasti ensi kaudella, koska se ei vastaa tätä päivää.

– Jo lyhytaikaiset työsuhteet, osa-aikaiset ja määräaikaiset työpaikat ovat tie syrjäytymisuhan pysäyttämiseksi. Työttömyys on suurin köyhyyden aiheuttaja, siksikin työttömyyden nujertaminen on niin tärkeää, Sipilä sanoi.

Hänen mukaansa keskustalla ei ole vielä kiire hypätä minkään tietyn nimisen mallin taakse.

– Nyt on aika käydä keskustelua niistä keskeisistä perusvalinnoista, jonka pohjalle toimiva ja työhön kannustava sosiaaliturva aikanaan rakentuisi. Tällaisia peruskysymyksiä ovat muun muassa se, onko sosiaaliturvajärjestelmämme jatkossakin universaali vai syyperusteinen.

Toinen perusvalinta liittyy keskustajohtajan mukaan vastikkeellisuuteen ja vastikkeettomuuteen. Saako perusturvan saajaa velvoittaa jotenkin? Pientä esimakua tästä keskustelusta on saatu, kun aktiivimallin yhteydessä täsmennettiin, mitä toimia työttömältä itseltään odotetaan.

Kolmas keskeinen perusvalinta liittyy siihen, onko sosiaaliturvamme perhe- vai yksilölähtöinen.

Niin ikään Sipilä asetti seuraavan vaalikauden tavoitteeksi työllisyysasteen nostamisen 75 prosenttiin.

– Luomme seuraavan vuoden aikana ja kirjoitamme vaaliohjelmaan näkyviin ne keinot, joilla tuo tavoite saavutetaan. Jotta tuohon tavoitteeseen voidaan päästä, työmarkkinauudistuksia on jatkettava. Samoin paikallisen sopimisen on mentävä aimo loikka eteenpäin, hän linjasi.

Sipilän mukaan seuraavan kauden suuriin tehtäviin kuuluu myös sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano, jota keskustan on johdettava.

– Ei ole mikään sattuma, että uudistuksen valmistelu on nyt parhaalla tolalla niissä maakunnissa, joissa keskusta johtaa työtä. Uskon, että tämä työ palkitaan syksyn maakuntavaaleissa, hän sanoi.

Uskoa voittoon

Juha Sipilä on aivan varma siitä, että hänen puolueensa pystyy nytkin kirjoittamaan kaikkein parhaimman vaaliohjelman.

– Edellisessäkin vaaleissa muut puolueet seurasivat keskustan esimerkkiä strategisesta hallitusohjelmavaihtoehdosta.

– Emme myöskään suostu siihen, että muut käsikirjoittavat vaalien lopputuloksen, jonka mukaan ykköstilasta kilpailevat kokoomus ja SDP. Me aiomme voittaa vaalit. Kyse on siitä, löytyykö tästä joukosta tarpeeksi voittamisen halua. Viime kausi oli sinipunan opinnäytetyö. Arvosana: hylätty. Lopputuloksena 100 000 työtöntä, Sipilä sanoi.

Sipilän mukaan kevään piirikokouskierros on vahvistanut hänen uskoaan siihen, että ”tästä porukasta löytyy seuraavan vuoden aikana myös tarpeeksi voittamisen tahtoa”.

– Lokakuussa meillä on edessä maakuntavaalit. Sote- ja maakuntauudistus on rauhan ajan suurin uudistus. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien vastuulle, osa valtiontehtävistä siirtyy Helsingistä maakuntiin. Se on muuten kova juttu, keskustajohtaja sanoi.

– Tulevan vuoden tärkein tavoitteeni on ykköstilan uusiminen huhtikuun 14. päivänä 2019. Siihen tarvitsen teidän kaikkien ja koko keskustaliikkeen tukea. Tehtävä on yhteinen. Sotkamon puoluekokouksesta lähtee vahva ja yhtenäinen voittajajoukkue, Juha Sipilä uskoo.