Juha Sipilä liittojen tapaamisista: Kaksi johtopäätöstä

Pääministeri kertoo tavanneensa kymmeniä työmarkkinaosapuolten edustajia irtisanomiskiistaan liittyen.

Hallitus antoi torstaina ratkaisuesityksensä työmarkkinatilanteeseen ammattijärjestöille. Hallitus esittää palkansaajajärjestöille neljän kohdan ratkaisuehdotusta kiistaan irtisanomislaista.

STTK, Akava ja SAK kokoontuvat perjantaina kello 14 vastaamaan hallituksen esitykseen.

Pääministeri Juha Sipilä avaa esityksen taustoja blogissaan. Hänen mukaansa työmarkkinaosapuolten tapaamisista ”voi vetää kaksi johtopäätöstä”.

− Ensimmäinen johtopäätös on, että kaikki ymmärtävät, että pienet yritykset ovat erilaisessa asemassa isoihin yrityksiin verrattuna silloin, kun työntekijä ei suoriudu tehtävistään, Juha Sipilä kirjoittaa.

− Nyt hallituksen ehdotus on, että tämä asia kirjataan lakiin juuri näin. Lakiin ei kuitenkaan laitettaisi hallituksen alkuperäisen esityksen tapaan yrityksen työntekijöiden lukumäärälle numeerista rajaa. Sen sijaan laissa todettaisiin, että irtisanomisen perusteita arvioitaessa otettaisiin huomioon työntekijöiden ja yritysten kokonaistilanne sekä yrityksen työntekijöiden lukumäärä, hän lisää.

Aktiivimallissa liian tiukat aktiivisuusehdot

Toinen johtopäätös Sipilän mukaan on, että työntekijäpuolella työttömien aktiivimalli on koettu kiky-sopimuksen vastaiseksi leikkaukseksi työttömyysturvaan.

− Tämä nousi esiin erityisesti PAM:in hallituksen käydessä tiistaina vieraana luonani Kesärannassa. Hallitus ei ole tarkoittanut aktiivimallia leikkaukseksi, vaan tarkoitus on ollut mallin avulla edistää työttömien aktiivisuutta ja sitä kautta lyhentää työttömyyden kestoa. Tarkoituksena on myös ollut, että kun Suomessa on kova työvoimapula, työ löytäisi tekijänsä.

Sipilä kertoo saaneensa asiasta paljon yhteydenottoja myös kansalaisilta

− Osan kokemus on, että aktiivimallin aktiivisuusehdot on tällä hetkellä määritelty liian tiukasti. Omakin ajatukseni on, että aktiivisuuden osoitukseksi pitäisi riittää normaali ahkeruus ja aktiivisuus. Myös eduskunta vaati hallitusta seuraamaan, että kaikilla aktiivisilla työttömillä varmasti on mahdollisuus täyttää aktiivimallin ehdot. Siksi hallitus esittää osana kompromissia, että käynnistämme kolmikantaisen valmistelun tavoista, joilla työtön voi osoittaa aktiivimallin mukaisen aktiivisuutensa.

Tämän lisäksi hallitus jatkaa Sipilän mukaan kolmikantaista valmistelua työttömien omaehtoisen työnhaun mallista. Omaehtoisen työnhaun mallin on tarkoitus astua voimaan, kun te-palvelut siirtyvät maakuntien harteille.

Lisäksi hallitus laskee valmistelussa olevan esityksen mukaisesti henkilöperusteisista syistä irtisanotun työntekijän työttömyysturvan karenssia kolmesta kuukaudesta kahteen kuukauteen.

− Karenssin laskemisesta on tullut hallitukselle jo nyt positiivista palautetta ja se säilyy tässä hallituksen esityksessä, Sipilä sanoo.

Määräaikaisuuksien helpottamisessa tasa-arvo-ongelmia

Hän sanoo haluavansa kommentoida myös julkisuudessa ollutta esitystä määräaikaisten työsuhteiden helpottamisesta pienissä yrityksissä. Verkkouutiset uutisoi liittojen kaavailemasta esityksestä maanantaina.

Sipilän mukaan hän ei voisi viedä eteenpäin esitystä sen tasa-arvoongelmien vuoksi. Muun muassa sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto Tehy toi huolen naisten asemasta määräaikaisuuksien lisääntyessä aiemmin tällä viikolla esiin.

− Määräaikaisuuksista on keskusteltu hallituksessa aiemmin erittäin perusteellisesti. Silloin nousi esiin huoli siitä, että määräaikaisuuksien helpottaminen heikentäisi nuorten naisten työmarkkina-asemaa. Otan tämän huolen erittäin vakavasti aikana, jona Suomessa syntyvyys on matalammalla tasolla kuin yli sataan vuoteen. Minun olisi erittäin vaikeaa viedä tällaista esitystä eteenpäin ilman, että tasa-arvonäkökohdat huomioitaisiin siinä jotenkin, Sipilä sanoo.