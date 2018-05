Juha Sipilä: Länsi-Balkanin EU:hun liittymisvuosista liian aikaista puhua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-maat ovat valmiita suojelemaan Iranissa toimivia eurooppalaisia yrityksiä.

EU:n ja kuuden Länsi-Balkanin maan johtajat keskustelivat yhteyksien kehittämisestä ja turvallisuudesta tänään torstaina Sofiassa, Bulgariassa järjestetyssä huippukokouksessa.

EU-maat antoivat kokouksen päätteeksi julkilausuman, jossa todettiin Länsi-Balkanin maiden sitoutuvan eurooppalaisiin arvoihin ja vahvistettiin EU:n tuki Länsi-Balkanin eurooppalaiselle tulevaisuudelle. Länsi-Balkanin maita ovat Albania, Bosnia ja Herzegovina, Serbia, Montenegro, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ja Kosovo.

EU:n laajentuminen Länsi-Balkanin maihin ei kuitenkaan ollut kokouksen varsinaisena aiheena.

Suomen pääministerin Juha Sipilän (kesk.) mielestä Länsi-Balkanin maiden EU:hun liittymisvuosista puhuminen on ennenaikaista. Jäsenyysneuvotteluista päätetään kesäkuun Eurooppa-neuvoston kokouksessa. Komissio on esittänyt vuotta 2025.

– Jo ennen jäseneksi liittymistä EU on Länsi-Balkanin maiden paras kumppani. Voimme tarjota pääsyn EU:n sisämarkkina-alueelle, tukea uudistusten tekemistä sekä tarjota muutenkin hyvää yhteistyötä, Sipilä sanoi tiedotteen mukaan.

Huippukokouksella pyrittiin vahvistamaan EU:n ja Länsi-Balkanin konkreettista yhteistyötä ja tuomaan sitä kautta alueelle vaurautta ja kehitystä.

– Erilaisten yhteyksien kehittäminen alueidemme välille luo uusia mahdollisuuksia niin yrityksille kuin kansalaisillekin. Varsinkin digitaalisten yhteyksien kehittäminen on yksi prioriteeteistämme EU:ssa. On tärkeää pitää Länsi-Balkanin maat mukana, Sipilä sanoi.

Päämiehet keskustelivat myös alueen turvallisuudesta. Suomi on korostanut, että hybridiuhkien vastustuskyvyn kehittäminen on tärkeää myös Länsi-Balkanin maissa. Hybridivaikuttamisen tunnistaminen on ensimmäinen askel sen vastustamiseen.

EU-maat haluavat pitää kiinni Iranin ydinsopimuksesta

EU-maiden johtajat keskustelivat eilen illalla epävirallisella illallisella pitkään Iranista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut Yhdysvaltojen irtautuvan Iranin ydinsopimuksesta ja palauttavan maan vastaiset kauppapakotteet.

– Päällimmäisenä keskustelussa oli yhtenäisyys asiassa. Sopimuksesta halutaan pitää kiinni ja Iran mukana siinä. Lisäksi ollaan valmiita suojelemaan eurooppalaisia yrityksiä, jotka toimivat Iranissa, Sipilä kertoi tiedotusvälineille aamulla.

Yritysten suojelemiseen on Sipilän mukaan kaksi keinoa: varmistetaan niiden rahoitus ja ollaan valmiita selvittämään Euroopan investontipankin käyttö siinä.