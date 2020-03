Juha Sipilä: Koronatilanne Suomessa luultua pahempi

Entinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uskoo, että koronavirusepidemian leviäminen on todellisuudessa aiemmin arvioitua pahempi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriö STM:n asiantuntijoiden kerrotaan arvioineen eilen säätytalolla eduskunnalle, että reilu viikko sitten tehdyt arviot koronaviruksen leviämisestä ovat osoittautuneet liian optimisiksi.

Paikalla olleiden mukaan THL:n laskelmia oli synkentänyt arvio siitä, että Suomeen on saapunut noin 200 000 riskialueilla maailmalla ollutta suomalaista. Kokouksessa muun muassa todettiin yhteisesti, ettei näitä henkilöitä ohjattu tarpeeksi tehokkaasti kotikaranteeniin paluun yhteydessä.

Lisäksi asiantuntijoiden arvioita on synkentänyt päivittynyt arvio tehohoitoa tarvitsevien määrästä.

– Kaikista tiedon jyväsistä voi päätellä, että taudin leviäminen maassamme on luultua pahempaa. Rajoitustoimien koventaminen on paikallaan, Juha Sipilä toteaa Twitterissä.

– Jokaisen on noudatettava annettuja ohjeita ja pysyttävä pääsääntöisesti kotona.

