Juha Sipilä IS:lle: Suomi on nostettu kuilun partaalta ylös

Pääministeri kertoo, että vaikeat leikkauspäätökset ovat vieneet yöunet.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kertoo Ilta-Sanomille, että hallitus näyttää saavuttavan kaikki julkista taloutta ja työllisyyttä koskevat tavoitteensa. Hallituskaudella on jouduttu pääministerin mukaan tekemään kipeitä ratkaisuja, mutta toisaalta niillä Suomi on nostettu konkurssin ja kuilun partaalta ylös.

– Uudistuksista on pidetty kiinni, koska se on välttämätön tae siihen, että mikään seuraava hallitus ei joudu sellaisen eteen kuin me. Konkurssin partaalla oltiin, Sipilä kertoo.

Pääministeri muistuttaa, että viime eduskuntavaaleissa suomalaisten suurimmat huolenaiheet liittyivät julkiseen talouteen, velkaantumiseen sekä työttömyyteen. Näihin nykyinen hallitus on tarttunut ja tuloksia on saatu aikaan. Seuraavissa eduskuntavaaleissa mitataan, antavatko suomalaiset äänestäjät arvoa tälle.

– Sanotaan näin, että menen hyvin avoimin mielin ja mielenkiinnolla vaaleihin. Kun sanotaan, että Suomessa arvostetaan sitä, että saadaan aikaiseksi mitä on luvattu, niin pitääkö se paikkansa vai ei?

– Jäädytetäänpä indeksejä tai leikataan koulutuksesta. Eivät ne helppoja päätöksiä ole eikä niitä mielellään tee, jos ei olisi pakko. Ovat ne mietityttäneetkin. Koko ajan miettii, ovatko päätökset tasapainossa. Isossa kuvassa ne näyttäisivät olevan, Sipilä kertoo Ilta-Sanomille.

Oppositio on arvostellut Sipilän hallitusta siitä, että sen politiikka on kasvattanut tuloeroja ja lisännyt eriarvoisuutta. Uusimmat selvitykset eivät kuitenkaan tue opposition väitteitä. Esimerkiksi tällä viikolla julkaistun Nordean Olli Kärkkäinen ja THL:n Jussi Tervolan tutkimuksen mukaan tuloerot ovat kasvaneet hallituspolitiikan seurauksena hyvin vähän tai eivät lainkaan, jos työllisyysvaikutukset huomioidaan.

– Kun 90-luvun lopussa oli tällainen samanlainen tilanne, tuloerot repesivät. Nyt ei ole näin tapahtunut, Sipilä sanoo.

Pääministeri kertoo, että hallitusyhteistyö kokoomuksen Petteri Orpon ja sinisten Sampo Terhon kanssa on sujunut hyvin. Sipilä ei allekirjoita väitettä, että hallitus olisi tavallista riitaisempi.

– Ei tämä sen kummempaa ole. Kauheasti ihmettelen tätä hallituksessa on iso riita -juttua. Näen niitä otsikoita ja kuulen uutisista, että hetkinen, en ole kuullutkaan tuommoisesta riidasta, Juha Sipilä sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.