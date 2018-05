Juha Sipilä IL:lle: Pitää olla tarkkana, milloin kantaa ministerin viittaa

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) toteaa, että myös ministerillä on oikeus osallistua yksityishenkilönä tilaisuuksiin virkamatkojen aikana.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) osallistuminen abortinvastaiseen mielenosoitukseen Kanadassa toukokuun alussa on herättänyt arvostelua.

Myös Soinin kommentteja Irlannin kansanäänestykseen liittyen on pidetty ministerille sopimattomina.

– Se on selvä asia, että siinä pitää olla hyvin tarkkana, että missä tilanteessa esiinnytään yksityishenkilönä ja milloin kannetaan ministerin viittaa, Sipilä toteaa Iltalehdelle.

– Ministerikin voi myös virkamatkojen aikana olla yksityistilaisuuksissa, mutta silloin täytyy olla huolellinen siitä, että siellä ollaan yksityishenkilönä.

Pääministerin mukaan asiasta on keskusteltu Soinin kanssa. Sipilä toteaa, että Suomen linja naisten aseman edistämisen suhteen on entisellään.

– Mitään keskusteluakaan ei ole käyty uudesta lainsäädännöstä tai siitä, että meidän kehitysyhteistyöpolitiikan prioriteetit naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien koulutuksen vaalimisessa olisivat muuttuneet mitenkään, Sipilä sanoo.

Pro life also in Ottawa. On National March for Life with Foreign Minister Timo Soini. This is awesome! pic.twitter.com/CDAoZBHgA9

— Samuli Virtanen (@SamuVirtanen) May 10, 2018