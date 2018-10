Juha Sipilä: Hallitus valmis paikalliseen sopimiseen, määräaikaisuudet ei riitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan määräaikaisten työsopimusten helpottaminen ei ole riittävä toimi korvaamaan irtisanomislakia.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan määräaikaisten työsopimusten helpottaminen pienissä yrityksissä ei ole työllisyysvaikutuksiltaan riittävä ehdotus, jotta hallitus vetäisi pois irtisanomislain.

Sipilän mukaan hallitus on ollut koko irtisanomislakiprosessin ajan avoin kaikille ehdotuksille, mutta työmarkkinajärjestöiltä ei ole tullut korvaavaa eikä hallitukselle ole löytynyt edes keskustelukumppania.

– Nyt eilen julkisuudessa oli yksi malli määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta. Sikäli kuin meillä olleet tiedot olivat paikkaansa pitäviä, niin tuo nopeasti arvioitiin ja todettiin, että tuo ei kyllä täytä sitä vaatimusta, että sen työllisyysvaikutukset olisivat paremmat. Siinä on myöskin naisten työmarkkina-asemaan liittyviä ongelmia, joita missään tapauksessa emme lähde viemään eteenpäin sellaisenaan, Juha Sipilä sanoi toimittajille eduskunnassa.

Verkkouutiset kertoi eilen, että työmarkkinakeskusjärjestöt ovat esittämässä hallitukselle, että alle kymmenen hengen yritykset saisivat tehdä työntekijän kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman perusteltua syytä yhden kerran. Vastavuoroisesti hallitus vetäisi pois irtisanomislakiesityksensä, ja ammattiliitot lopettaisivat työtaistelutoimensa.

Verkkouutiset kysyi Sipilältä, voisiko määräaikaisten sopimusten helpottaminen olla osa pakettia, johon hallitus olisi valmis vaihtamaan irtisanomislain.

– En lähde näitä etukäteen teilaamaan enkä arvioimaan, mutta ainakaan eilen julkisuudessa olleet tiedot ja mitä sain sitten puhelimessa ja keskusteluissa siitä tietoa, eivät kyllä täytä vielä sitä kriteeriä, että se olisi työllisyyskynnystä riittävästi alentava toimi verrattuna tähän mikä nyt on menossa, Sipilä sanoi viitaten irtisanomislakiin.

Paikallinen sopiminen vaikutuksiltaan suurempi kuin irtisanomislaki

Hallitus puolestaan on viestittänyt työmarkkinajärjestöille, että se on valmis vaihtamaan irtisanomislain paikallisen sopimisen laajentamiseen työaikalaissa, joka on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä.

– Olen jokaisessa keskustelussa nostanut tämän esille. Jos esimerkiksi se lähtisi vetämään, niin se ehdottomasti on vaikutuksiltaan paljon suurempi kuin tämä kyseinen laki, Sipilä sanoo.

Sipilä kertoo kysyneensä viimeisten päivien aikana käymissään keskusteluissa, eikö suurinta epätasa-arvoa työmarkkinoilla eli järjestäytymättömien työntekijöiden ja työnantajien tilannetta voisi helpottaa työaikalaista poisjääneen pykälän muodossa.

– Siihen hallituksella on kyllä valmius, mutta toistaiseksi siihen ei ole kukaan vielä tarttunut.

Työaikalakia valmisteltiin puolitoista vuotta kolmikannassa, mutta työmarkkinaosapuolet eivät suostuneet siihen, että järjestäytymättömissä eli liittoon kuulumattomissa yrityksissä paikallisen sopimisen voisi solmia luottamusmiehen sijaan luottamusvaltuutettu.

– Siinä on ongelmana se, että järjestäytymättömiä työnantajia ja työntekijöitä ei haluta samalle viivalle soveltamaan työaikalakia, esimerkiksi työaikapankkia ja niitä joustoja, joita työehtosopimuksissa mahdollistetaan. Kaikki eivät saa näitä joustoja käyttää, Sipilä kertoo.

Hallitus avoin kaikille esityksille

Sipilä sanoo kuitenkin hallituksen olevan edelleen avoin kaikille esityksille. Samaan aikaan hallitus jatkaa eduskunnan päätöksen mukaisesti hallituksen irtisanomislakiesityksen valmistelua ja tuo sen aikanaan eduskuntaan, ellei sinä aikana aikana löytyy jokin vaikutuksiltaan vähintään yhtä hyvä esitys erityisesti pienille yrityksille.

– Niiden pitää olla selvästi parempia erityisesti pienten yritysten, mikroyritysten, työllistämiskynnystä alentavia esityksiä. Sellaisia ei ole vielä pöydässä eikä yhtään virallista esitystäkään.

Sipilän mukaan määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta on tullut erittäin kovaa kritiikkiä myös työntekijäjärjestöjen puolelta Suomen Yrittäjien lisäksi. Hänen mukaansa työmarkkinajärjestöjen ehdotus ei ollut yksimielinen.

– Tämänkään eilen julkisuudessa olleen ehdotuksen takana eivät kyllä kaikki järjestöt olleet. Siitä tuli jo minulle asti kritiikkiä.

Sipilä jatkaa työmarkkinajärjestöjen tapaamisia tällä viikolla. Hän sanoo vastanneensa kaikkiin tapaamisehdotuksiin myönteisesti. Tänään tiistaina hän tapaa Palvelualojen ammattiliiton ja huomenna Tehyn.

Lue myös:

Antti Kaikkonen irtisanomisratkaisusta: Toivottavasti liikettä tapahtuu lähipäivinä

Määräaikaisuudesta ratkaisu irtisanomiskiistaan? Järjestöiltä tulossa ehdotus (22.10.2018)