Juha Sipilä: Ennustan vaikeita hallitusneuvotteluita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan puheenjohtaja yllättyi keskustan kentän hallitushaluista.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä aikoo puolueen puheenjohtajana johtaa hallitusneuvotteluita keskustan osalta, kuten puolueen säännöissä lukee.

– Vedän ne suurella tarmolla ja minulla on myös edellisistä hallitusneuvotteluista hyvä kokemus taustalla, Juha Sipilä sanoi toimittajille eduskunnassa.

Sipilältä kysyttiin, miltä tuntuu lähteä sellaiseen hallitukseen, joka tekee aivan toisenlaista politiikkaa kuin hänen oma hallituksensa teki viime kaudella.

– Kyllä meidän ykköstavoite on työllisyysasteen hinaaminen 75 prosenttiin. Me saimme melkein viisi prosenttiyksikköä nostettua sitä viime kaudella ja jos nyt tavoitteena on 2,5 prosenttia, niin kyllä siitä pitää selvitä.

Sipilän mukaan työllisyysasteen nostamisen kautta talouteen tulee tarvittavaa liikkumavaraa, jotta perusturvaa, pienituloisimpien eläkeläisten ja pienituloisimpien lapsiperheiden asemaa pystytään parantamaan.

– Se on selvä asia, että yrittäjyyden edellytysten kiristämisellä työllisyysaste ei nouse. Tässä tasapainoilussa mennään. Ennustan kyllä aika vaikeita neuvotteluita.

Keskusta edellyttää, että julkinen talous on tasapainossa vuonna 2023, mikä edellyttää työllisyysasteen nousua.

– Sekään ei tapahdu itsestään, vaan siihen tarvitaan toimenpiteitä.

Metsähakkuista kysyttäessä Sipilä kertoi, että Rinne oli vakuuttanut, että Metsä Groupin investoinnit pystytään toteuttamaan.

Sipilän mukaan kaikki keskustan kynnyskysymykset ovat aitoja ja keskustan kenttä ilmaisi olevansa valmis hallitusneuvotteluihin sillä edellytyksellä, että kynnyskysymykset toteutuvat. Neuvotteluiden jälkeen puolue-elimet arvioivat, onko neuvottelutulos hyväksyttävissä vai ei.

Sipilä odotti kenttäkyselystä toisenlaista kysymystä

Sipilä perusteli keskustan hallitukseen lähtöä opposition sijaan sillä, että vaalivoittajat eivät päässeet sopimukseen päässeet ja hallitustunnustelija Antti Rinne (sd.) vetosi keskustaan.

– Saimme rohkaisua siihen, että nuo kynnyskysymykset ovat toteutettavissa, Sipilä kertoi.

Keskustan hallitusneuvotteluryhmä kysyi kentältä, onko keskustalaisilla valmiutta lähteä hallitusneuvotteluihin. Vastaajista 80 prosenttia oli valmiita. Kysely lähetettiin 170 keskustalaiselle.

– Odotin kyllä itse toisenlaista tulosta. Tai vähintään fifty-fifty, Sipilä sanoi.

Sipilän mukaan monenlaista viestiä tuli ja kentältä kysyminen oli ainut keino tehdä päätös tässä tilanteessa.

Kysyttäessä halukkuutta eduskunnan puhemieheksi Sipilä sanoi, että hänellä on ”aivan selvä plääni” omasta tulevaisuudestaan, mutta sen kertomisen aika on vasta joskus myöhemmin.