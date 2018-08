Juha Sipilä: Avunannon nostaminen esille tärkeintä puolustusjulistuksessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan solidaarisuuslauseke tarkoittaa sitä, että jos Suomi pyytää apua, niin apua pyritään antamaan.

Ranska ja Suomi antoivat tänään torstaina yhteisen julkilausuman Euroopan puolustuksesta Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Suomen-vierailun yhteydessä.

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) mukaan julkilausuman pihvi on siinä, että Ranska ja Suomi toteavat yhdessä, että EU:n puolustusyhteistyön pitää vahvistaa kriisinhallintakykyä ulkoisissa kriiseissä ja sitä kautta myös kansalaisten suojelussa.

Sipilän mukaan Lissabonin sopimuksen solidaarisuusartiklan 42.7 nostaminen esiin tässä julistuksessa on tärkeää, sillä monille Euroopan maille puolustusyhteistyön syventäminen koskee kriisinhallintaa.

– Nyt me nostamme tämän yhteisen artiklan perussopimuksesta sille kuuluvaan asemaan. Sen yhteinen toteaminen on mielestäni se juttu, Sipilä tähdensi julkilausuman merkitystä.

Sipilä kertoi, että Macron on korostanut useampaan otteeseen sitä, että Ranska noteerasi Suomen avun, kun keskinäisen avunannon lauseketta käytettiin ensimmäisen kerran Pariisin terrori-iskujen jälkeen ja Ranska pyysi muilta EU-mailta apua.

– Me vapautimme Libanonista ranskalaisia joukkoja. Avunpyytäjämaan on kerrottava, mitä halutaan, Sipilä sanoi, kun häneltä kysyttiin, mitä apu konkreettisesti olisi.

– Meiltä haluttiin tätä silloin ja me sen annoimme. Jos me pyydämme apua, niin sitä pyydettyä apua pyritään antamaan. Siitä tässä on kysymys.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi Suomen presidentin Sauli Niinistön kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa, että Ranska on valmis interventioon konkreettisesti, jos Suomea kohtaa uhka. Macronin mukaan Ranska on velkaa Suomelle Suomen Ranskalle antamasta avusta.

Lisäksi Ranskan ja Suomen julkilausumassa osoitetaan tuki Euroopan budjeteissa puolustusyhteistyön määrärahojen kasvattaiselle, Sipilä sanoi.

Ranskan ja Suomen yhteinen julkilausuma Euroopan puolustuksesta:

“Eurooppalaiset ovat viime vuosina konkreettisesti osoittaneet, että eurooppalainen puolustus perustuu paitsi riskien ja strategisten haasteiden yhteiseen analyysiin, myös eurooppalaiseen tosiasialliseen solidaarisuuteen.

Kun Ranska siihen 13. marraskuuta 2015 kohdistuneiden terrori-iskujen jälkeen vetosi ensimmäistä kertaa Europan unionin historiassa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen keskinäistä avunantoa koskevan lausekkeen 42 artiklan 7 kohtaan, Suomi tuki päättäväisesti Ranskaa osana yhteisiä pyrkimyksiä terrorismin torjumiseksi.

Ranska ja Suomi pyytävät nyt lisätoimia, jotta eurooppalaisilla olisi ensi vuosikymmeneen mennessä vahvempi yhteinen sotilaallinen torjuntavalmius turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvien etujensa valvomiseksi. Tämän tavoitteen tulee perustua vahvaan ja innovatiiviseen eurooppalaiseen puolustusteollisuuteen sekä mukautettuihin yhteisiin rahoitusvälineisiin.

Eurooppalaisten toiminnallisten sitoumusten edistämiseksi heidän turvallisuutensa ollessa uhattuna Ranska ja Suomi vetoavat todellisen yhteisen eurooppalaisen strategisen kulttuurin puolesta, strategian, joka perustuu puolustusyhteistyöhön ja eri osapuolien hyväksymään keskinäiseen riippuvuuteen.

Ranskan ehdotuksesta käynnistetty eurooppalainen interventioaloite pyrkii edistämään yhteisen eurooppalaisen strategisen kulttuurin syntyä ja vahvistamaan eurooppalaisten kykyä reagoida yhdessä heidän turvallisuuteen vaikuttaviin kriiseihin olemassa olevien rakenteiden ja erityisesti EU:n ja NATOn operaatioiden ohella.

Ranska ja Suomi tukevat uusien välineiden käyttöä sekä operaatioiden yhteisrahoituksen lisäämistä Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan YTPP:n toimenpiteiden puitteissa kaikkien, myös vaativimpien sitoumusten osalta.

Ranska ja Suomi antavat täyden kannatuksensa EU-rahoituksen lisäämiselle EU:n kumppaneiden sotilaallisiin valmiuksiin.

Maat pitävät myönteisenä sitä, että Euroopan komissio on päättänyt vastata Euroopan puolustusteollisuuden haasteisiin erityisesti luomalla Euroopan puolustusrahaston. Ponnistelut edistävät Euroopan strategista riippumattomuutta suosimalla teknologiasta ja teollista yhteistyötä.”

