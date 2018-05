Juha Sipilä Antti Rinteelle: Olette vastustaneet kaikkia säästöjä

Pääministerin mukaan Sdp:n toimia kutsutaan vastuuttomiksi ja katteettomiksi lupauksiksi.

Eduskunnan kyselytunnilla Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kysyi pääministeriltä vaalienaluslupauksesta, jonka mukaan eläkeläisiltä ei leikata senttiäkään.

Antti Rinteen mukaan hän itse esitti jo Sdp:n 2017 vaihtoehtobudjetissa 30 euron kuukausikorotusta pienempiin eläkkeisiin. Se olisi hänen mukaansa ”ensimmäinen askel usean vuoden tavoitteessa nostaa pienimpiä eläkkeitä sadalla eurolla”.

– Ei kerralla, eikä yhdessä yössä, vaan reaalisella aikataululla ja julkisen talouden sallimissa rajoissa, Antti Rinne selvensi vappuna huomiota herättänyttä esitystään.

Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi samoista syistä hallituksen nostaneen takuueläkkeitä jo kolmeen kertaan ja ”jo noin neljäkymppiä tällä kaudella”.

– Yhteinen huolemme on siitä, että kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten tulotasoa nostettaisiin. Jaamme tämän yhteisen huolen pienituloisista eläkeläisistä, Juha Sipilä totesi.

– Mutta arvoisa edustaja Rinne. Se että puhutaan 100 euron netosta – joka tarkoittaa eläketurvakeskuksen mukaan 1,4 miljardia euroa – kun samaan aikaan te, edustaja Rinne, olette vastustaneet täällä kaikkia säästöjä joita olemme tehneet, neljän miljardin säästöjä. Te olette vastustaneet niitä toimia, joilla työllisyys on saatu siihen kuntoon mihin se on saatu, ja kaikkia uudistuksia olette vastustaneet.

– Tätä kutsutaan vastuuttomaksi politiikaksi ja katteettomiksi lupauksiksi. Yhteinen huolemme on eläkeläisistä, mutta siihen tarvitaan toimia, joille on katetta ja sen vuoksi tämä hallitus lisäsi takuueläkettä neljälläkympillä, Sipilä syytti Sdp:tä.

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo sanoi niin ikään jakavansa huolen valtavasta määrästä hyvin pienituloisia eläkeläisiä.

– Siksi meidän täytyy tehdä hyvää talous- ja työllisyyspolitiikkaa. Jotta meillä on vahva hyvinvointiyhteiskunta, jotta pystymme pitämään eläkelupauksista ja palvelulupauksista huolta, Petteri Orpo sanoi.

– Meillä on paljon erilaisia työvälineitä. Verotus on niistä keskeisiä. Tämä hallitus on määrätietoisesti ratkaissut niin, että kun olemme työn verotusta keventäneet, niin samalla kevennykset on tehty myös eläkeläisille. Pois lukien työtulovähennys, joka tehtiin heti kauden alussa. Sen tähtäin oli nimenomaan se, että saimme kaikkein pienituloisimpia töitä houkuttelevammiksi ja työn vastaanottamisen kynnystä alemmaksi.

– Olemme halunneet tehdä hyvin oikeudenmukaista ja tasapuolista veropolitiikkaa ja sitä kautta myös pieneltä osin on parannettu pienituloisten ja pienituloisten eläkeläisten ostovoimaa, Orpo totesi.