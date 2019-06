Juha Sipilä: Aktiivimalli voidaan korvata nopeastikin

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan aktiivimallin purkua valmistellaan jo ministeriössä.

Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän mukaan työttömyysturvan aktiivimallin korvaavat toimet voivat tulla nopeastikin.

– Ensimmäiset työllisyystoimet valmistellaan budjettiriiheen, Juha Sipilä toteaa Verkkouutisille.

Hallitusneuvotteluissa sovittiin, että työttömyysturvan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty.

Ehtoa, että aktiivimalli puretaan vasta, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty, on kutsuttu keskustan suunnalta ”Lex Sipiläksi”. Ehto lisättiin puheenjohtajapöydässä hallitusohjelmaan vasta aivan loppumetreillä. Iltalehdelle vuodetussa versiossa sitä ei vielä ollut.

Sipilä ei kuitenkaan halua ottaa kunniaa kirjauksesta itselleen.

– Yhdessähän tämä päätettiin.

Aktiivimallin työllisyysvaikutus arviolta 5 000-12 000 henkilöä

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas.) mukaan aktiivimallin purkua valmistellaan jo sosiaali- ja terveysministeriössä.

– Aktiivimalli puretaan. STM valmistelee jo mallin purkamista ja muutos viedään läpi niin nopeasti kuin on mahdollista huomioon ottaen hyvä lainsäädäntötapa ja Kelan järjestelmien muutostarpeet, Pekonen kertoi tänään maanantaina Twitterissä.

Aktiivimallin purkaminen on erityisen tärkeää vasemmistoliitolle, joka teki siitä kynnyskysymyksen hallitukseen menolle. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ilmoitti jo viikko sitten, että aktiivimalli puretaan tai ”muuten jää vasemmistoliiton hallituksessa olo lyhyeen”.

Valtiovarainministeriö on arvioinut, että aktiivimallin työllisyysvaikutus on 5 000-12 000 henkilöä. Kyse on ennakkoarviosta, sillä tutkimus aktiivimallin vaikutuksista on valmistumassa vasta lokakuussa.

Aktiivimallia koskevaa tutkimusta tekevät tutkimusprofessori Tomi Kyyrä Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta ja professori Roope Uusitalo Helsingin yliopistosta ja Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.

Hankkeen väliraportin mukaan osallistuminen työllistymistä edistäviin palveluihin kasvoi aktiivimallin voimaantulon jälkeen. Myös työttömyyden aikainen työskentely ja ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta poistuminen yleistyivät.

Suhdannetilanteen muutoksen vaikutusta on kuitenkin vaikea erottaa aktiivimallin vaikutuksesta, koska verrokkiryhmää, johon aktiivimallin kohteena olevia työttömiä voisi verrata, ei ole. Lähes kaikkia työttömiä koskeva aktiivimalli otettiin käyttöön kertarysäyksellä vuoden 2018 alussa.

Rahaministeriö ei arvioinut työllisyystoimia hallitusneuvotteluiden aikana

Pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoi hallituksen nimittämisen jälkeen, että hallitusohjelmaa valmisteltaessa löytyi jo yli 70 000 työllistä lisää.

Finanssineuvos Ulla Hämäläinen valtiovarainministeriön rakenneyksiköstä kertoo, että valtiovarainministeriössä tehtiin hallitusneuvotteluiden aikana arvio verotusta ja sosiaaliturvaa koskevan paketin työllisyysvaikutuksista, mutta kokonaisuus ei päätynyt hallitusohjelmaan. Hämäläisen käsityksen mukaan muista ministeriöistä on kuitenkin toimitettu arvioita yksittäisten toimien työllisyysvaikutuksista.

Hämäläisen mukaan valtiovarainministeriö laskee työllisyystoimien vaikutuksia vasta sitten, kun hallitus valmistelee niitä elokuun budjettiriiheen ja ensi kevään kehysriiheen.

– Budjettiriihessä 2020 eli seuraavan vuoden syksyllä katsotaan, ovatko ne toimenpiteet, jotka on siihen mennessä valmisteltu, tuottamassa työllisyystavoitteen mukaisen tavoitteen, Hämäläinen sanoo.

Syksyn 2020 budjettiriiheen mennessä tavoitteena on 30 000 uutta työllistä.

– Tavoite on asetettu korkealle. Se tarkoittaa sitä, että jotta työllisyystavoite saavutetaan, tarvitaan aika laaja-alaisia toimia, Hämäläinen toteaa.

Hän ei halua tulkita sen tarkemmin, mitä ”laaja-alaiset toimet” tarkoittavat, mutta hallitusohjelmassa on laitettu paljon painoarvoa muun muassa palveluiden kehittämiselle.

– Kun tavoite on haastava, se tarkoittaa myös sitä, että toimenpiteiden kirjon on oltava iso, että isoon työllisyysvaikutukseen päästään.

Hallituksen työllisyystavoitteen toteutumista tukevat toimenpiteet on määrä valmistella kolmikantaisesti eli yhdessä työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen kanssa.

