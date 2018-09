Juha Rehula USU:lle: Sote-uudistus ei kaadu, vaikka jarrutetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan maakuntavaalien ajankohta ei ole ratkaiseva kysymys.

Keskustan kansanedustaja Juha Rehula huomauttaa, että maakuntavaalien mahdollinen lykkääntyminen ei tule romuttamaan pitkään valmisteltua sote- ja maakuntauudistusta.

– Ne, jotka luulevat, että jarruttamalla ratkeaa se, että tämä lahoaisi alta pois, ja kytkevät sen vaalipäivään, he erehtyvät pahemman kerran, Rehula sanoo Uutissuomalaiselle.

– Koko muutoksen ykkösasia ei todellakaan ole maakuntavaalit ja se, milloin ne vaalit järjestetään.

Oikeuskansleri on suosittanut, että vaalit pidettäisiin aikaisintaan puoli vuotta sote- ja maakuntalakien hyväksymisen jälkeen. Maakunta- ja eurovaalien yhdistäminen säästäisi noin 15 miljoonaa euroa vaalikuluissa.

– Vaalipäivällä on merkitystä. Siihen tähdätään ja on yhteisesti sovittu, että ne pidettäisiin eurovaalien yhteydessä. Mutta tässä on paljon tärkeämmistä asioista kysymys kuin vaalipäivästä.

– Olen toivonut, että joku kirjoittaisi sote-historiikin, mitä täällä talossa tällä hetkellä ihan oikeasti tapahtuu. En vihjaile mitään ja osoita ketään, mutta junan pitää mennä eteenpäin, Rehula sanoo.