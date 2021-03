Juha Majanen rahaministeriön kansliapäälliköksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nimityksestä päätettiin torstaina.

Juha Majanen on nimitetty valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi, valtiovarainministeriö tiedottaa.

Majanen on työskennellyt valtiovarainministeriön kansliapäällikkönä syyskuusta lähtien. Tätä ennen Majanen on toiminut vuodesta 2002 lähtien useissa eri tehtävissä ministeriössä, kuten hallinto- ja kehitysjohtajana, apulaisbudjettipäällikkönä ja yksikön päällikkönä. Majanen on työskennellyt aiemmin myös maa- ja metsätalousministeriössä.

– On hienoa saada uudessa roolissa tehdä työtä kestävän kasvun, maailman parhaan julkisen hallinnon ja talouden vakauden eteen. Koen tärkeäksi myös koronakriisin jälkeen edistää uudistuksia ja uudistumista, jotta meidän ja tulevien sukupolvien hyvinvointi ja oikeudet voivat toteutua, Majanen sanoo tiedotteessa.

Valtioneuvosto päätti nimityksestä torstaina. Majanen nimitettiin virkaan viiden vuoden (1.4.2021–31.3.2026) määräajaksi.

Valtioneuvosto on nimittänyt oikeustieteen kandidaatti Juha Majasen ministeriömme kansliapäälliköksi.@Juha_Majanen: "On hienoa saada uudessa roolissa tehdä työtä kestävän kasvun, maailman parhaan julkisen hallinnon ja talouden vakauden eteen." 🔗 https://t.co/DT8XVjinZu pic.twitter.com/PmhDnbrWQL — Valtiovarainministeriö | Finansministeriet (@VMuutiset) March 18, 2021