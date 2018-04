Jouni Ovaska: Keskusta tarvitsee itsetunnon kohottamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nykyinen puoluesihteeri ei tavoittele jatkokautta kesäkuussa Sotkamossa pidettävässä puoluekokouksessa.

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaskan mukaan puolue ei mennyt hänen tavoitteidensa mukaisesti luottamisen arvoisena kunta- ja presidentinvaaleihin.

Jouni Ovaska ilmoitti tiistaina, että ei tavoittele jatkokautta keskustan puoluesihteerinä.

– Luottamus on laajempi kysymys, ja siihen liittyy myös itsetunnon puuttuminen. Keskusta tarvitsee itsetunnon kohottamista.

– Vaikka näissä vaaleissa ei mitata, miten järjestö- ja puoluetyötä on kehitetty, kyse on luottamuksesta ja siitä, että jokaisen täytyy kantaa asemansa mukainen vastuu.

Ovaskan mukaan keskeisimmät syyt olla pyrkimättä puoluesihteeriksi ovat hänen kaksi vuotta sitten asettamansa tavoitteet, jotka ovat pääosin toteutuneet.

– Toisaalta tarvittava uudistustyö vaatii laajan kentän tuen. On paljon asioita ja uudistustyötä, jota ei voi tehdä puolueen sisällä, vaan sitä pitää käydä myös sen ulkopuolella.

Ovaskan mukaan puolueiden organisaatiot ovat edelleen hyvin raskaita. Hän pohtii, miten ne kykenevät muutokseen ja mihin ollaan valmiita.

– Kyse on kuitenkin on vallasta. Yhdistyksillä ja piireillä on paikkoja valita edustajia eri tahoille, ja monesti saattaa tulla vastaan sitä kehittämistyötä ja uudenlaista ajattelua.

Ovaska kertoi olevansa jatkossakin mukana keskustan toiminnassa.

– Se, miltä paikalta, nähdään myöhemmin.