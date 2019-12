Jouluruuhkat teillä jakautuvat monelle päivälle

Joululiikenne ajoittuu tänä vuonna normaalia pidemmälle ajanjaksolle arkipyhien vuoksi.

ITM Finlandin tieliikennekeskukset, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Poliisihallitus, Sisäministeriön pelastusosasto, Hätäkeskuslaitos sekä Liikenneturva muistuttavat kaikkia joululiikenteeseen lähtijöitä varautumaan vilkkaaseen liikenteeseen ja ennakoimaan niin ajotavoissa kuin matkallelähdön valmisteluissa.

Tänä jouluna menoliikenne starttaa jo perjantaina 20.12. ja jatkuu siitä maanantaihin 23.12. saakka. Vilkkainta menoliikenne on viikonloppuna, jolloin sen odotetaan kasvavan jopa lähes kolmanneksella normaaliin viikonloppuun nähden.

Vastaavasti paluuliikenteen vilkkaimmat päivät ajoittuvat torstaille 26.12. ja perjantaille 27.12., viikonlopun liikennemäärien lähestyessä jo normaaleja liikennelukemia.

– Arkipäiville osuvat jouluaatto, joulupäivä ja tapaninpäivä houkuttelevat tänä vuonna matkaajia pidennetyn joululoman viettoon. Tieliikenteessä tämä näkyy ruuhkahuippujen tasaantumisena, kun meno- ja paluuliikenne jaksottuvat useammalle päivälle. Omaa matkaa suunnitellessa kannattaa siitä huolimatta varautua liikenteen ajoittaisiin jonoutumisiin ja keskinopeuksien alenemisiin, sanoo yksikönpäällikkö Mika Jaatinen ITM Finlandin tieliikennekeskuksesta.

Poliisi valvoo

Poliisi valvoo tuttuun tapaan liikenteen sujuvuutta. Erityistä huomiota kohdistetaan etenkin rattijuopumuksiin, ylinopeuksiin, ajotaparikkeisiin, ajoneuvon kuormauksiin ja kännyköiden sekä turvavöiden käyttöön.

Poliisi muistuttaa myös ennakoivan ajotavan merkitystä, jossa kuljettajalla on peli- ja kelivaraa eli riittävästi tilaa ja aikaa toimia liikenteessä.

– Ehjänä perillepääsyn takaa rauhallinen ja kiireetön ajotapa, jossa huomioidaan ja pidetään olosuhteiden edellyttämät turvavälit. Lisäksi kuljettajan tulee luonnollisesti olla selvin päin ja levännyt ennen matkalle lähtöä. Myös puhelimen käyttö ja selaaminen tulee jättää taukojen yhteyteen, korostaa poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta.

Valmistaudu etukäteen

Joulun matkallelähtöön on hyvä valmistautua etukäteen. Huomioida kannattaa erityisesti talven nopeastikin vaihtuvat keliolosuhteet. Ilmatieteenlaitos.fi -sivuilta voi tarkistaa ajantasaiset säätiedot ja voimassa olevat varoitukset.

Lisäksi tietoa ruuhkista ja esimerkiksi tietöistä löytyy kootusti Traffic Management Finlandin liikennetilanne.tmfg.fi -sivuilta ja Liikennetilannesovelluksesta. Oman huomionsa vaatii myös auto. Ainakin valot, pyyhkijänsulat, nesteet ja renkaat kannattaa tarkistaa.

– Pienellä etukäteisvalmistelulla välttää monta ikävää yllätystä tienpäällä. Tarkasta, että pyyhkijät ovat kunnossa ja lasinpesuneste kestää pakkasen. Suunnittele reitti etukäteen, ota kelivaraa ja varaa aikaa riittävästi myös tauoille, neuvoo johtava asiantuntija Jussi Pohjonen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista.

Myös Liikenneturva muistuttaa ennakoinnin tärkeydestä. Hyvät yöunet ennen lähtöpäivää varmistavat kuljettajan virkeyden ja huolellisesti pakattu auto lisää matkustusmukavuutta ja -turvallisuutta.

Hätäkeskuslaitos muistuttaa lisäksi auttamisvelvollisuudesta sekä hätänumeron 112Suomi -sovelluksen käytöstä.

– Joululiikenteen ohjeemme on ”Älä aja ohi”. Tällä pyrimme muistuttamaan ihmisiä siitä, että jokainen on velvollinen pysähtymään onnettomuuden havaitessaan ja auttamaan avun tarpeessa olevia. Mikäli viranomaiset ovat jo paikalla, on toimittava heidän ohjeistamallaan tavalla. Hätänumeroon 112 soittaminen on parasta tehdä 112Suomi -sovelluksen kautta, näin varmistetaan paikantamisen oikeellisuus heti alkuvaiheessa ja apu saadaan nopeammin perille, kertoo johtokeskuksen päällikkö Jyrki Heinonen Hätäkeskuslaitokselta.