Jouluna sattuu – vakuutusyhtiö kertoo jouluvahinkoja

Tilastollisesti joulu ei ole sen vahinkoalttiimpaa aikaa kuin muukaan vuosi.

Juhlapyhien erikoisuudet tekevät myös jouluna sattuneista vahingoista hieman poikkeuksellisia. POP Vakuutus selvitti viime vuosina korvaamistaan vahingoista omituisimmat aiheuttajat ja opettavaisimmat esimerkit.

Kinkku

Kinkku on jouluvahinkojen alku ja juuri. Tyypillinen vahinko sattuu kinkun paistossa tai silloin, kun sitä otetaan uunista ulos.

– Tapaturmavakuutuksesta korvataan esimerkiksi tilanteita, joissa joulukinkun kuumat paistinrasvat ovat tulleet päälle ja tuloksena on ikävä palovamma. Myös kinkun sijasta oman sormen leikkaaminen on ikävän yleistä, kertoo POP Vakuutuksen korvausjohtaja Mikko Koski.

Joskus myös itse kinkun nautiskelu johtaa sairaalaan.

– Ylensyönnin seurauksiin haetaan aina silloin tällöin korvauksia vakuutusyhtiöltä, mutta se ei valitettavasti täytä ehtoa äkillisestä tai yllättävästä vahingosta. Siksi suosittelemme ikävien vatsakipujen ennaltaehkäisyä nauttimalla kinkkua vain kohtuudella, Koski sanoo.

Joulukirkko

Onko mitään mukavampaa kuin joulukirkkoon hipsiminen keskellä yötä? Ehkä ei, mutta silloinkin kannattaa pitää kieli keskellä suuta. POP Vakuutuksen asiakkaiden vahinkohistoriassa on Kosken mukaan tapauksia, joissa joulukirkkoreissu on päättynyt ikävästi.

– Vastaan on tullut tapauksia, joissa henkilö on ollut kävelemässä joulukirkkoon mutta liukastunut pihalla. Etenkin iäkkäiden ihmisten kohdalla siinä on huumori kaukana, ja tapaturmavakuutuksesta korvataan sitten liukastumisen seurauksia, kuten murtuneen ranteen hoitoa. Pimeys ja liukkaus ovat huono yhdistelmä.

Myös hautausmaat ovat petollisen liukkaita paikkoja, mikä näkyy joulunajan vahingoissa. Joskus tapaturmavakuutuksesta on korvattu myös punanuttuisten sesonkihenkilöiden kaatumisia.

– Nastat kannattaa olla alla myös joulupukilla, jotta lapset saavat varmasti lahjansa.

Joulukoristeet

Jouluun kuuluvat monenmoiset koristeet, jotka aiheuttavat Kosken mukaan yllättävän paljon onnettomuuksia. Kynttilöiden polttamisen riskit ymmärretään jo varsin hyvin, mutta edelleen sattuu tulipaloja huolimattoman valvonnan seurauksena. Harva kuitenkin muistaa ajatella, että myös sähkökynttelikköihin sisältyy paloriski heikkolaatuisten komponenttien, ylikuumenemisen tai oikosulun vuoksi.

Lisäksi POP Vakuutuksen asiakkaiden vahinkohistoriasta löytyy niin epäonnisia kuusenhakureissuja kuin jouluvalojen ripusteluja.

– Kerran eräs kuusenhakureissu päättyi siihen, että henkilö pisti sahan laulamaan, mutta valitettavasti se osui kuusen sijasta omaan käteen. Onneksi ei käynyt pahemmin ja oli tapaturmavakuutus voimassa. Myös jouluvaloja ripustettaessa kannattaa olla tarkkana, sillä joka vuosi joku putoaa tikkailta tai tuolilta, Koski kertoo.

Pulkka

Jouluna on aikaa ja energiaa talviaktiviteettien harrastamiseen. Tämä näkyy myös vahingoissa.

– Pulkan, rattikelkkojen ja liukureiden kanssa voi sattua pahojakin haavereita ja esimerkiksi puuta tai kaveria päin laskeminen on yleistä. Kannattaa laskea vain sellaisista mäistä, joiden keskellä ei kasva puita eikä mäen alla kulje autotietä. Ja turvaväli pitää olla myös laskiessa, Koski muistuttaa.

Joululahjaksi saadut aktiviteettilelut voivatkin kokemattoman aikuisen käsissä olla petollisia. Jouluna tavataan saada lahjaksi jos jonkinlaisia urheilu- ja ulkoaktiviteettilaitteita, joita sitten testataan tohkeissaan ja aika ajoin kivuliain seurauksin. ”Safety first” kuuluukin sekä vakuutusmiehen että Joulupukin suusta samalla ponnekkuudella.

– Ihan jo suksien ja luistintenkin kanssa voi saada aikaan ikäviä vahinkoja. Pientä varovaisuutta on aina syytä noudattaa, Koski toteaa.

Joulukiire

Joululaulutkin sen tietävät, että jouluna on kiire. Se on myös vahinkojen priimusmoottori.

– Joulukiire lisää kärsimättömyyttä ja harkitsemattomuutta esimerkiksi liikenteessä. Vaikka lapset tihkuvat jännitystä, aikuisen on syytä rauhoittaa oma mielensä aina ennen ratin taakse istumista, Koski sanoo.

Juuri ennen aattoa käy kauppakeskuksissa ja kauppojen parkkipaikoilla kuhina, joka on omiaan lisäämään ajoneuvoille sattuvia onnettomuuksia. Myös tapaturmia sattuu herkemmin, jos mieli on rauhaton.

– Äkkipysähdys ei koskaan tunnu hyvältä. Siksi onkin parempi aloittaa joulurauha jo hyvissä ajoin ennen sen julistusta. Mielellään vaikka heti, toteaa Koski.