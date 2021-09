Joulun peruuntumisesta varoitetaan Britanniassa – ”aika on loppumassa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikkeillä on pulaa jopa leivästä ja virvoitusjuomista.

Iso-Britanniaa vaivaava työvoimapula saattaa johtaa jopa joulun peruuntumiseen, varoittavat maan supermarketit ja ruoantuottajat CNN:lle.

Jopa 300 000 EU-kansalaista on muuttanut Britanniasta takaisin synnyinmaahansa koronaepidemian vuoksi. Britannian EU-eron eli Brexitin voimaanastuminen vuodenvaihteessa taas on johtanut Britannian ja EU:n välisen vapaan liikkuvuuden päättymiseen, joka on vaikeuttanut uusien EU-työntekijöiden löytämistä.

CNN:n mukaan pikaruokaketju McDonalds on jo joutunut poistamaan pirtelöt pois valikoimastaan elintarvikepulan vuoksi. Pikaruokaketju Nandos on puolestaan joutunut sulkemaan 45:n ravintolansa ovet, koska se ei voinut tarjota asiakkailleen ketjun nimikkoannosta Peri Peri -kanaa.

Nyt ruoantoimittajat varoittavat brittien mahdollisesti joutuvan juhlimaan joulunpyhiä ensimmäistä kertaa ilman perinneruokia kuten kalkkunaa ja pekoniin käärittyjä nakkeja. Kyseessä on ensimmäinen joulu, jonka britit viettävät Britannian EU-eron astuttua voimaan.

Britannian kotimainen kanantuotanto on jo supistunut kymmenen prosenttia. Britannian siipikarjaneuvoston mukaan jopa 16 prosenttia alan työpaikoista on täyttämättä. Jouluun mennessä tuotannon uskotaan supistuvan viidenneksellä.

– Kun ei ole ihmisiä [töissä], on edessä ongelma – ja tämä on asia, joka säteilee koko tuotantoketjuun. Työvoimapula on Brexitin aiheuttama ongelma, joka näkyy laajasti erityisesti ruoka- ja juomasektoreilla, Britannian siipikarjaneuvoston toimitusjohtaja Richard Griffiths sanoo.

Sesonkiin varautuvilla liikkeillä on CNN:n mukaan pulaa jopa leivästä ja virvoitusjuomista. Myös suuret hypermarkettiketjut kuten Tesco ovat raportoineet ongelmista.

– Puutteet, joita kuluttajat ovat nähneet Nandosissa ja McDonaldsissa viime päivinä, korostavat, miten tämä [kuorma-autonkuljettajapula] näkyy liike-elämässä, Iceland Foods Ltd -supermarketketjusta vastaava johtaja Richard Walker sanoo.

– Todellinen huolenaihe on, että aika on loppumassa nopeasti ennen todella kiireistä joulusesonkia, jonka aikana vahva toimitusketju on elintärkeä ihan jokaisen kannalta.