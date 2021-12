Joulun hyvä uutinen? Omikron saattaa jo olla laantumassa lähtöpaikassaan

Tuoreiden tietojen perusteella Etelä-Afrikan Gautengin provinssin tautitilanne voi olla rauhoittumaan päin. Provinssissa todettiin maailman ensimmäiset koronan omikrin-tapaukset.

Tapausmäärät, positiivisten testien osuus ja sairaalahoitoon joutuvien potilaiden määrä ovat kääntyneet viime päivinä selvään laskuun. Washington Post -lehden mukaan käännettä ei voi selittää testauskapasiteetilla tai vastaavilla tekijöillä.

Koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttamat kuolemantapaukset ovat edelleen kasvussa, mutta niiden määrän arvellaan jäävän huomattavasti aiempia epidemia-aaltoja matalammalle tasolle.

Uusien tapausten määrä kasvoi noin 90 prosenttiin verrattuna viime kesään, mutta sairaalahoidon tarve jäi vain noin 50 prosenttiin. Aiempien infektioiden ja rokotusten luoman suojavaikutuksen uskotaan vähentäneen taudin vakavuutta.

Etelä-Afrikan johtava korona-asiantuntija Salim Abdool Karim ennakoi yhtä nopeaa käännettä myös muihin maihin.

– Jos aiemmat variantit aiheuttivat Kilimanjaron muotoisia aaltoja, niin omikronin kohdalla olemme kiivenneet Mount Everestin pohjoisrinnettä, Salim Abdool Karim sanoo.

– Nyt olemme matkalla suoraan alas etelärinnettä pitkin. Oletamme tilanteen kehittyvän näin omikronin ja ehkä myöhempienkin muunnosten kohdalla.

NEW: situation update from Gauteng, where cases, test-positivity and admissions are all now falling (no, this is not driven by testing capacity/behaviour or by migration).

Deaths and excess deaths still rising, but based on timing of peak will not come close to Delta levels. pic.twitter.com/u3kEZXrBR5

— John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) December 23, 2021