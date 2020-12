Joulun aikana 737 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Päivittäiset tartuntamäärät jatkavat laskuaan.

Suomessa on viimeisimmän vuorokauden aikana raportoitu 173 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Päivittäiset tartuntatapaukset ovat olleet laskussa viime päivinä. Eilen joulupäivänä Suomessa todettiin 201 uutta koronavirustartuntaa. Jouluaattona tartuntatapauksia raportoitiin 363 kappaletta. Yhteensä joulun aikana uusia tartuntoja on todettu 737.

Viruksen suurin ilmantuvuus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella, missä ilmaantuvuus on 153,5 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Koko maan ilmaantuvuusluku on

Viimeisen kahden viikon aikana uusia tartuntatapauksia on todettu 4 594, mikä on 1 484 vähemmän kuin sitä edeltäneenä kahtena viikkona.

Kaikkiaan koronavirustartuntoja on todettu 34 821. Parantuneita arvioidaan THL:n mukaan olevan noin 26 000 eli noin 75 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

26.12.2020: Raportoidut tartunnat eiliseen verrattuna #koronafi Muutokset ikäryhmittäin 26.12.2020 00-10 +14

10-20 +29

20-30 +26

30-40 +37

40-50 +31

50-60 +23

60-70 +8

70-80 +3

80- +2 Yhteensä 173 — KoronaBotFI (@bot_fi) December 26, 2020

Yhteenveto 26.12.2020 #koronafi Uusia tartuntoja ▪️tänään 173

▪️eilen 201

▪️7 pv sitten 271

▪️14 pv sitten 377 7pv- ja 14pv-summat ▪️tänään 1968 4371

▪️eilen 2066 4575

▪️7 pv sitten 2403 5635

▪️14 pv sitten 3232 6143 pic.twitter.com/N3u0IkNkzk — KoronaBotFI (@bot_fi) December 26, 2020