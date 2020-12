Joulukuu oli tappava USA:ssa – tammikuusta tulossa ”painajaismainen”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Joulukuu on ollut Yhdysvaltain tappavin kuukausi koronapandemian alkamisen jälkeen.

Uutiskanava CNN:n mukaan yli 63 000 amerikkalaista on menehtynyt koronaviruksen seurauksena viimeisten 26 päivän aikana. Koko marraskuussa koronaan kuoli Yhdysvalloissa 36 964 ihmistä.

Kahden rokotteen myyntilupa aiemmin joulukuussa tarjosi toivoa valosta tunnelin päässä, mutta asiantuntijat varoittavat edelleen, että vaikka loppu on näkyvissä, pandemia ei ole ohi ja toinen joulumatkasta johtuva tartunta-aalto voi olla tulossa.

CNN:n mukaan pelkästään joulupäivänä yli 616 000 ihmistä seulottiin TSA:n tarkastuspisteissä lentokentillä eri puolilla maata, ja satoja tuhansia muita matkusti lomaa edeltävinä päivinä. Lukujen odotetaan nousevan jälleen tänä viikonloppuna.

– Matkailevat henkilöt eivät todennäköisesti mene telttailemaan erämaahan. Todennäköisesti he aikovat nähdä läheisiään ja syödä illallista ilman maskeja, ja oleskella sisätiloissa pitkiä aikoja. On monia ihmisiä, joilla voi olla Covid-19, ja jotka eivät tiedä sitä ja levittävät sen sitten läheisilleen, ja sitten he palaavat kotikuntaansa ja sitten tartuttavat muita tietämättään, kuvailee tohtori Leana Wen CNN:lle

Lähes 332 000 amerikkalaista on jo kuollut koronaan. Toinen 193 000 ihmistä voi menettää henkensä seuraavan kahden kuukauden aikana Washingtonin yliopiston ennusteiden mukaan.

– Ennusteet ovat painajaisimaisia, sanoo tohtori Peter Hotez, tartuntatautien asiantuntija Baylor College of Medicinestä.

Myös sairaalat ovat suurissa paineissa. Lauantaina maassa kirjattiin viidenneksi suurin sairaalahoitojen määrä, yli 117 300 koronapotilasta.