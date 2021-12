Jouluksi tiukat rajoitukset? Yle: Hallitus valmiina hätäjarruun

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

HUSin johtaja epäilee hätäjarrumekanismin toimivuutta.

Uusi virusmuunnos omikron on vallannut tilaa Suomessa ja koronatilanne on pahentunut. Ylen mukaan hallitus on valmis ottamaan käyttöön hätäjarrumekanismin, jos koronatilanne ei ala helpottaa nykyisillä rajoituksilla seuraavan kahden viikon aikana.

Hätäjarrumekanismin käyttöönotto merkitsisi käytännössä paluuta laajoihin rajoituksiin ja suosituksiin, joita ohjattaisiin valtakunnallisesti voimassa olevalla lainsäädännöllä.

Hätäjarrumekanismi voisi merkitä tartuntatautilain mukaisten yleisötilaisuuksien, tilojen ja toimintojen rajoittamista niin, että toiminnanharjoittaja ei voisi vapautua rajoituksista koronapassilla. Ajanjaksosta, jolloin näin voitaisiin toimia, säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella.

Mekanismin käyttöönotto voisi merkitä myös peruskouluissa paluuta joko osittain tai kokonaan etäopetukseen, mikäli se olisi välttämätöntä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi kertoo Ylelle epäilevänsä hätäjarrun toimivuutta.

– Hätäjarrulla voisi olla käyttöä sellaisilla alueilla, joilla koronapandemia on riistäytymässä käsistä ja jossa paikalliset keinot eivät riitä. Mutta kyllä se aika monimutkaiselta vaikuttaa, eikä siitä ole vielä mitään käytännön kokemusta, Mäkijärvi sanoo.

Hän pitää valtakunnallista ohjausta parempana paikallisia päätöksiä epidemian hillitsemiseksi, koska se olisi ketterämpää ja nopeampaa.

– Olen aika epäileväinen tuon täysin teoreettisen ja monimutkaisen mallin suhteen, koska sitä ei ole ollenkaan kokeiltu, eikä suunniteltu siten, että siinä olisi ollut kenttäväki mukana, Mäkijärvi sanoo.