Jouluksi hämmästyttävä sääennuste: Melkoinen signaali

Tavanomaista lämpimämmälle säälle ei näy loppua.

Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo Forecan sivuilla, ettei lauhalle säälle ei näy loppua koko joulukuun aikana. Tämä voi mahdollisesti jatkua vielä tammikuun alussakin. Viikkojen keskilämpötilan kerrotaan pysyttelevän koko ennusteen ajan keskimäärin 2–3 astetta keskiarvon yläpuolella.

Näin selvää lämmintä signaalia kuvataan ”melkoiseksi”. Yleistä tällainen ei ole. Forecan mukaan ennuste näyttää selvää poikkeamaa joko lämpimämpään tai kylmempään suuntaan ennusteen parin ensimmäisen viikon ajan, mutta ennusteen loppua kohden ennustettavuus usein heikkenee ja lopun signaali on tavallisesti lähellä keskimääräisiä lämpötiloja.

– Tämä on hämmästyttävän tasainen ennuste. Yleensä kuuden viikon ennusteen lopussa poikkeama laimenee, meteorologi Anna Latvala sanoo.

Jouluviikolla on hänen mukaansa odotettavissa ajankohtaan nähden lauhaa säätä.

– Suomessa on ennusteen mukaan edelleen 2–3 astetta tavanomaista lämpimämpää. Euroopassa keskimääräistä lämpimämpi sää painottuu Euroopan itä- ja pohjoisosaan. Itä-Euroopassa on mahdollisesti korkeapaine, mutta ennuste on jo selvästi epävarmempi. Jos korkeapainetta on edelleen, matalapaineet sateineen kulkevat ehkä Euroopan länsi- ja pohjoisosan kautta, jolloin Suomikin saisi osansa niistä, Latvala arvioi.

Joulukuun lopulla mennään mahdollisesti sateisempaan suuntaan.

– Kuukausiennusteen mukaan Suomen itäpuolella voisi olla edelleen korkeapaine ja Suomen länsipuolella sekä Pohjois-Atlantilla matalapainetta, jolloin Suomessa olisi lauhaa ja ainakin ajoittain sateisempaa. Vuodenvaihde on kuitenkin vielä melko kaukana sään suhteen, joten muutokset ovat täysin mahdollisia, Anna Latvala toteaa.