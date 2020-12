Joulukauppa ratkaisee monen työpaikan kohtalon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kevään pahimmat uhkakuvat taloudessa eivät toteutuneet, Keskuskauppakamari toteaa.

– Tilanteen vakavuudesta huolimatta tunnelin päässä näkyy jo vähän valoa suomalaisyrityksissä. On aloja, joilla menee oikein hyvin, mutta toki on myös aloja, joita pandemia on kohdellut ja kohtelee edelleen todella huonosti, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Aavistuksen positiivista virettä on luettavissa myös kauppakamarien viime viikolla tekemästä kyselystä, jonka mukaan todennäköisyys lomautuksille ja irtisanomisille kahden seuraavan kuukauden aikana oli pienentynyt hieman.

– Kevään pahimmat uhkakuvat taloudessa eivät onneksi toteutuneet. Näyttää myös siltä, että toinen aalto on saatu taittumaan esimerkiksi Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa ja että rokote ennättää tulla ennen kuin kolmas aalto iskee, Romakkaniemi sanoo.

Hänen mukaansa nyt on tärkeää, että hallituksen rajoitukset eivät ole ylimitoitettuja vaan tarkasti kohdennettuja.

– Ihmisillä on rahaa käytettävissä esimerkiksi kotimaan palveluihin ja joulukauppaan, kun matkustaminen ulkomaille on nyt lähes mahdotonta. On vaara, että rahat jäävät käyttämättä, jos joulukaupoille ei uskalleta lähteä liioiteltujen varoittelujen takia. Tämä voi johtaa siihen, että yritykset joutuvat lomauttamaan ja irtisanomaan henkilökuntaansa heti vuoden alussa. Moni työpaikka voi olla joulukaupasta kiinni, Romakkaniemi toteaa.

Tietenkään terveyttä ei pidä vaarantaa, vaan toimia turvallisesti, hän korostaa.

Suomi on Romakkaniemen mukaan toistaiseksi selvinnyt aika helpolla itse koronaepidemiasta verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan.

– Käytössä olevat rajoitukset ja ihmisten fiksu käyttäytyminen auttavatkin taittamaan tartuntojen määrän laskuun lähiviikkoina. Pidetään huoli siitä, että myös Suomen talous selviää, Romakkaniemi sanoo.