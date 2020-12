Jouluaattona sateita luvassa – varoitus autoilijoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Meteorologi varoittaa autoilijoita heikosta näkyvyydestä ja teiden liukkaudesta.

Forecan ennusteen mukaan matalapaineen keskus siirtyy jouluaattona lännestä maan keskivaiheen ylle, ja sateita on liikkeellä koko maan pituudelta. Samalla autoilijoita varoitetaan paikoitellen huonosta ajokelistä.

Maan pohjoisosissa sateet tulevat lumena, ja paikoin Etelä-Lapin paikkeilla sankemmaksi muuttuva lumisade haittaa liikenteessä näkyvyyttä. Maan keskivaiheilla ajokeliä heikentävät päivällä nollan ympäristössä käväisevä lämpötila sekä paikoitellen vaihteleva sateen olomuoto, jonka seurauksena jäiset ja sohjoiset tienpinnat sekä ajoittain lumisateen heikentämä näkyvyys ovat mahdollisia.

Etelässä sää on jouluaattopäivällä muuta maata poutaisempi ja yksttäisiä vesi- tai lumisadekuuroja on liikkeellä. Päivällä sää maan eteläosissa on lauha ja jäiset tienpinnat pääsevät paikoin sulamaan, mutta illan viiletessä kuura ja musta jää saattavat kuitenkin jälleen liukastaa tiet eteläisimmässä osassa maata.