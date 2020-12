Jouluaattona lunta suuressa osassa maata

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Suomessa vallitsee ennen jouluaattoa lauha sää koko maassa.

Jouluaattona tuuli alkaa vähitellen kääntyä idän ja pohjoisen välille ja sää alkaa kylmetä.

Aatonaattona eli keskiviikkona Suomeen saapuu sadealue, joka leviää suureen osaan maata. Sade alkaa vetenä länsirannikolla, mutta muuttuu yöllä laajalti lumeksi.

Keskiviikon aikana lunta kertyy suurimmassa osassa maata 4-8 senttimetriä ja ajokeli on huono – ainoastaan länsirannikolla sateet tulevat enimmäkseen vetenä tai räntänä.

Sadealueen jälkipuolella maan etelä- ja länsiosassa sää on melko lauhaa ja lämpötila nousee nollan yläpuolelle mikä sulattaa vastasatanutta lunta.

Jouluaattona matalapaineen heiketessä lumisateita tulee vielä lähinnä maan keski- ja pohjoisosissa ja ajokeli on paikoin huono.

– Jouluaatto on valkea suuressa osassa maata, mutta etelä- ja länsirannikolla lunta ei ole tai sitä on hyvin vähän vähäisten lumi- tai räntäkuurojen ansiosta, summaa meteorologi Eerik Saarikalle Ilmatieteen laitokselta.

Jouluaattona päivällä lämpötilan nollaraja kulkee Kymenlaaksosta Pirkanmaan kautta Pohjanmaalle, mutta iltaa kohden sää alkaa pakastua näilläkin alueilla. Lounais-Suomessa on muutama lämpöaste. Maan pohjoisosassa lämpötila on -5…-15 astetta.

Joulupäivänä lämpötila on lähes koko maassa pakkasella, rannikolla mahdollisesti vielä nollan tuntumassa, mutta Lapissa pakkanen kiristyy jo huomattavasti ja on noin -15…-25 astetta.

Tapaninpäivänä on odotettavissa yhä kylmempää ja pakkanen kiristyy myös maan eteläosassa -5 asteen tienoille, Lapissa jopa -30 asteen tienoilla.

Valkean joulun todennäköisyys tilastoissa

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan valkoinen joulu on tavallisesti lähes takuuvarma maan pohjoisosassa Perämeren rannikkoa lukuun ottamatta sekä Itä-Suomen pohjoisosassa.

Mitä lähemmäksi rannikkoa tullaan, sitä pienemmäksi valkoisen joulun todennäköisyys käy. Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemessä valkoisia jouluja on keskimäärin kaksi kolmesta. Ahvenanmaalla ja Saaristomerellä keskimäärin vain joka toinen joulu on valkea.

Pitkän ajan keskiarvojen mukaan joulunpyhinä lunta on tyypillisesti maan etelä- ja länsiosassa noin 10–20 senttimetriä, lounaassa alle 10 senttimetriä. Maan itä- ja pohjoisosassa lunta on noin 20–40 senttimetriä. Eniten lunta on tavallisesti Koillismaalla ja Pohjois-Lapissa.

Tilastojen mukaan joulunajan lämpötilat vaihtelevat tyypillisesti maan etelä- ja keskiosassa parista pakkasasteesta noin kymmeneen pakkasasteeseen. Etelä- ja länsirannikolla lämpötilat ovat ylimmillään tavallisesti nollan tietämillä. Maan pohjoisosassa joulun ajan lämpötilat vaihtelevat tyypillisesti muutamasta pakkasasteesta noin -20 asteeseen.