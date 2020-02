Simon Elo: Joukkueeni on kokoomus

Olen käynyt erämaassa ja palannut takaisin, kirjoittaa kokoomukseen liittyvä entinen sinisten ryhmäjohtaja.

Aiemmin ilmoittamani mukaisesti olen viimeisen puolen vuoden aikana keskittynyt perheeseeni, valtiotieteiden maisteriopintoihin ja valtuustotyöhön. Samalla olen sitoutumattomana pohtinut, että haluanko jatkaa politiikassa vai tehdä jotain aivan muuta.

Politiikka on sellainen laji, että kun siinä on mukana niin siitä haluaa pois, ja kun siinä ei ole mukana niin sitä kaipaa. Löyly oli viimeiset kaksi vuotta erityisen kovaa ja lauteilla kuumaa, mutta pohtiessani päädyin aina lopulta ajattelemaan, että kipinä vaikuttamiseen on säilynyt. Kokemukseni todistavat, että politiikassa voi vaikuttaa yhteiskuntaan. Samalla on altistettava itsensä ja tekemänsä päätökset arvostelulle. Hyväksyn sen. Kestän löylyn.

Politiikka on joukkuelaji. Yksilösuorittajia löytyy, mutta he eivät saa aikaan mitään kestävää. Vain määrätietoisena joukkueena toimien voi politiikassa vaikuttaa pysyvästi yhteiskuntaan.

Kokoomus on toiminnallaan todistanut olevansa sitoutunut länsimaiseen demokratiaan, yksilönvapauksiin, isänmaallisuuteen, perinteiden arvostamiseen, vapaaseen markkinatalouteen ja länsimieliseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Olen valmis tekemään työtä maltillisen oikeistopuolueen puolesta. Joukkueeni on kokoomus.

Olen käynyt erämaassa ja palannut takaisin. Kun poliitikko riisutaan titteleistä, kinkereistä ja päivänpoliittisista kiistakysymyksistä, jäljelle jäävät vain arvot. Mihin elämäsi perustat ja mihin uskot? Kokemukseni ovat kehittäneet minua ihmisenä. Se tuntuu median perusteella olevan suotavaa kaikkialla muualla paitsi politiikassa. Uskon, että kansa on viisaudessaan armollisempaa ja ymmärtäväisempää kuin mediassa usein luullaan. Kolkuttavalle avataan.

Tällä vuosikymmenellä Suomen ja Euroopan identiteetti on uhattuna. Kyse ei ole ensisijaisesti Venäjän suorittamasta informaatiovaikuttamisesta, hallitsemattomasta maahanmuutosta, maaseudun kapinamielialasta tai eriarvoistavaksi koetusta talous- ja työllisyyskehityksestä. Nämä esimerkit ovat vain oireita siitä, että emme enää usko itseemme. Vanha viisaus on, että jokainen valtakunta, joka jakautuu ja taistelee itseään vastaan, tuhoutuu. Demokratiamme haastetaan ulkopuolelta, mutta ennen kaikkea yhteiskuntamme sisältä.

Länsimaiden kansalaiset menettävät uskoaan demokratiaan. Kun menettää uskon, menettää toivon, ja kun menettää toivon, alkaa pelätä, ja kun pelkää, niin pian vihaa sitä, jota pelkää. Kaikkein vaarallisinta on kun tämä viha kohdistuu johonkin toiseen ihmiseen. Erilaiset kansankiihottajat leikkivät tietoisesti tai tietämättään tulella, jota eivät voi hallita. Tiedämme historiasta, että mitä voi pahimmillaan tapahtua, kun patoutunut viha purkautuu. Mikään kamppailu ei ole nyt tärkeämpi kuin maailmanlaajuinen kamppailu aidon kansanvallan, yksilönvapauksien, vapaan markkinatalouden ja yhtäläisen ihmisarvon puolesta.

Kuten olen kirjoittanut niin eurooppalaisessa 2020-luvun politiikassa merkittävin jakolinja kulkee siinä, kuinka suhtautuu liberaaliin demokratiaan. Panokset eivät voisi olla kovemmat. Minun poliittisen toimintani punainen lanka on aina ollut tolkun konservatiivisuus. Olen arvoiltani tolkun oikeistokonservatiivi. Olen kristitty, joka kunnioittaa kaikkien vakaumusta. Olen konservatiivi, joka kannattaa liberaalia demokratiaa, koska se antaa minullekin oikeuden olla omaa mieltäni.

Oikeistolaisuutta käytettiin kylmän sodan Suomessa kielteisenä leimakirveenä. Olisi virhe antaa punavihreiden jälleen määrittää mitä oikeistolaisuus tarkoittaa. Olen ylpeästi oikeistolainen. Ole sinäkin, jos suinkin koet itsesi oikeistolaiseksi.

Arvokysymykset jakavat väistämättä oikeistolaisia siinä missä vasemmistolaisiakin. On kuitenkin runsaasti asioita, joista oikeistokonservatiivilla ja -liberaalilla on yhteinen näkemys. Kummatkin haluavat esimerkiksi vapaan yhteiskunnan vailla sosialismin kahleita. Voittava ja omanarvontuntoinen joukkue keskittyy niihin asioihin, jotka yhdistävät ja vahvistavat joukkuetta. Katse omaan palloon. Ahkeruutta ja sivistystä edistävä oikeistolaisuus on nostettava takaisin kunniaan!

Historiattomuus rehottaa. Jotkut elättelevät tai levittävät ajatusta, että konservatismi on uhka länsimaille. Konservatismi ei ole ääriajattelua, vaan konservatiivi kannattaa perinteiden ja perinteisten arvojen kunnioittamista, vastustaa kumouksellisuutta ja edistää maltillisia yhteiskunnallisia uudistuksia. Oikeistokonservatiivi kannattaa myös yksilönvapauksia ja vapaata markkinataloutta. Esimerkiksi useimmat populistipuolueet eivät ole etenkään talouspolitiikaltaan oikeistolaisia.

Politiikassa ei jaksa, jos ei tee työtä itseään suurempien asioiden puolesta. Länsimaisen demokratian puolustamisessa ei ole kyse minusta, vaan meistä. Suomen kansanvaltaisen tasavallan säilymisestä myös lapsillemme ja kaikille tuleville sukupolville. Elämäntavastamme.

Uskon ja toivon kokoomuksen kannattajien ajattelevan, että olen tosipaikassa todistanut, että toimin politiikassa länsimaisten arvojen puolesta myös silloin, kun se ei ole omien etujeni mukaista.

Simon Elo Simon Elo on sinisten eduskuntaryhmän entinen puheenjohtaja ja kokoomuksen Espoon kaupunginvaltuutettu.