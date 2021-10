Joukkoliikenteessä 40 prosenttia vähemmän matkustajia kuin ennen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Helsingin seudun liikenteen tulos on jäämässä 18 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) osavuosikatsaus ennakoi, että kuluvan vuoden tulos jää noin 18 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Tulos painuu selvästi alijäämäiseksi, vaikka HSL on saanut Traficomilta 69,3 miljoonaa euroa koronatukea. Vuonna 2020 HSL teki yli 70 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen.

Alijäämä johtuu siitä, että valtion koronan vuoksi määräämät sulkutoimet ovat jatkuneet selvästi odotettua pidempään.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät jäävät tänä vuonna lähes 40 prosenttia pienemmiksi kuin ennen pandemiaa.

HSL:n mukaan valtion koronatuki on tarpeen myös tulevina vuosina. HSL on hakenut säästöjä, mutta samalla se on pyrkinyt turvamaan kattavan joukkoliikenteen tarjonnan.