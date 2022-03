Joukko Venäjän kansalliskaartin sotilaita kieltäytyi lähtemästä sotaan

Venäjän kansalliskaartin eli Rosgvardian kerrotaan erottaneen 12 sotilasta, jotka kieltäytyivät lähtemästä Ukrainan sotaan.

Ihmisoikeusjuristi Pavel Chikovin mukaan henkilöt olivat kotoisin Kaukasian pohjoisosassa sijaitsevasta Krasnodarista.

Sotilaat olivat pitäneet saamiaan käskyjä laittomina, sillä kansalliskaartin toiminta on virallisesti rajattu Venäjän valtion alueelle. He aikovat valittaa erottamisestaan oikeusteitse.

Henkilöt oli lähetetty alun perin Krimin niemimaalle Zaslon-2022-harjoitusta varten helmikuussa. Heidät palautettiin kuulustelua varten Krasnodariin ja erotettiin tämän jälkeen.

Sotilasasiantuntijoiden mukaan kansalliskaartin alkuperäisenä tehtävänä oli toimia miehitysjoukkona ja turvata kärkiyksiköiden huoltolinjat. Ukrainan vastarinnan vuoksi myös Rosgvardian sotilaat ovat ajautuneet eturintaman taisteluihin ja kärsineet suuria tappioita.

"None of [them were} informed about a business trip to the territory of Ukraine to participate in a special military operation nor about the tasks and conditions of this operation, and as a result, did not give consent to it.” https://t.co/fOdoW3nGPt

— Mary Ilyushina (@maryilyushina) March 24, 2022