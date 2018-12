”Jouduin hieman noloon tilanteeseen” − kansanedustaja jälleen taksikuskina

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jukka Kopra kuljetti ulkomaalaista pariskuntaa, kun Uber-sovellus lakkasi näyttämästä auton sijainnin.

Kansanedustaja Jukka Kopra kertoi syksyllä suorittaneensa taksinkuljettajan lupakokeen ja kokeilleen työtä käytännössä. Verkkouutiset kertoi kokeilusta tässä ja tässä jutussaan.

Kopra ajoi marraskuussa taksia yhden yövuoron ajan. Nyt hän kertoo Puheenvuoron blogissa jatkaneensa ”tätä ihmiskoetta eli tutustumista taksialaan heittäytymällä vähäksi aikaa Uber-auton kuskiksi”.

− Ajoin eräänä perjantaiaamupäivänä puolentoista tunnin ajan Uber-kyytejä Helsingin keskustassa. Auto oli lainassa eräältä yrittäjältä. En ottanut tehdystä työstä korvausta, Jukka Kopra kertoo.

Hänen mukaansa Uber-kuskiksi ryhtyminen on helppoa, mutta ei läpihuutojuttu. Kaikki tapahtuu sovelluksen välityksellä. Sitä kautta ladataan tarkistettavaksi tiedot muun muassa ajokortista, taksinkuljettajan ajoluvasta, käytettävästä autosta, yrityksen toiminimestä ja liikenneluvasta.

− Omalta osaltani kuittaus tietojen hyväksymisestä ja kuljettajatilin avaamisesta tuli noin kahdessa tunnissa. Uberin kuljettajaprosessi on nopea ja selkeä sekä myös luotettava.

”Ja sitten ajamaan”

Myös ajamaan lähteminen on Kopran mukaan helppoa.

− Sovellus käyntiin ja paina ”Aloita”. Ajoneuvon sijainti rekisteröityy järjestelmään ja kyytiehdotuksia alkaa tulla suoraan sovellukseen. Ennen omaa liikenteeseen lähtöäni olin Uberin neuvontapisteellä, jossa kävimme porukalla toimintatavat läpi. Sain pikaopastuksen siihen mitä tuleman pitää, hän kertoo.

Kello 9.20 Kopra hyppäsi lainaksi saamansa auton rattiin.

− Aloin odotella kyytitarjouksia. Olin Helsingin ydinkeskustassa ja mietin, mikä olisi paras paikka odotella asiakkaita. Ensimmäinen kyyti tärppäsi muutaman minuutin odottelun jälkeen.

Toinen kyytitarjous tuli noin vartin odottelun jälkeen.

− Kyseessä oli ulkomaalainen pariskunta, joka siirtyi keskusta-alueella hotellilleen. En tiennyt tarkkaa hotellin sijaintia ja jouduin hieman noloon tilanteeseen. Sovellus ei näyttänyt kerrostalojen katveessa tarkkaan, missä olimme ja mihin kääntyä, joten pyörimme vähän aikaa ympyrää. Kyydissä ollut asiakas näytti omalta puhelimeltaan tarkan määränpään, ja näin pääsimme oikealle reitille.

Kolmas kyyti oli yksittäisen matkustajan vienti ydinkeskustasta Pasilaan. Kyyti jäi viimeiseksi, koska Kopran piti kiiruhtaa eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan kokoukseen.

Yksittäisen kyydin laskutusta ei kannata tarkastella

Kilometrejä keskusta-alueella kyyditsemisestä tuli Kopran mukaan yhteensä noin kymmenen.

− Koko rupeaman laskutus oli 28,43 euroa. Tuntilaskutukseksi tulisi näin ollen 18,95 euroa. Ei järin paljoa siis. Kyseessä on bruttosumma, josta kuljettajan on itse maksettava kaikki lakisääteiset maksut. Todellinen käteen jäävä osuus on näin ollen pienempi, Kopra sanoo.

Hän sanoo taksikokeilujensa myötä saaneensa paljon hyviä neuvoja taksia työkseen ajavilta.

− Yksi ohje on ollut, ettei yksittäisen kyydin tai tunnin laskutusta kannata tarkastella, vaan tienestiä tulee tarkastella viikkotasolla. Kyytien määrä vaihtelee niin paljon, että lyhyellä tarkastelujaksolla saa väärän kuvan ansiotasosta. Erityisesti tämä jakso oli mielestäni hiljainen mutta voi arvata, että perjantai-iltana kyytejä ajetaan huomattavasti enemmän.

Kokeilu sujui Kopran mielestä hyvin.

− Koska ajorupeama kesti vain 1,5 tuntia ja tapahtui päiväsaikaan, ei sitä voi verrata rasittavuudeltaan viikonlopun yövuoroon, hän sanoo.