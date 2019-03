”Jouduimme toimimaan 1980-luvun tiedustelun välineillä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kai Mykkäsen mukaan kotimainen tiedustelu on ollut naapurimaiden hyväntahtoisuuden varassa.

Sisäministeri Kai Mykkänen (kok.) huomauttaa tulevan EU-puheenjohtajuuden kohdistavan Suomeen lisähuomiota ulkomaisen tiedustelun ja terroritekoja suunnittelevien osalta. Eduskunnan maanantaina hyväksymä tiedustelulain suuruudistus antaa viranomaisille uusia keinoja uhkakuvien torjumiseen.

– Nyt oli 11. hetki säätää Suomeen tietoliikennetiedustelun rajatusti mahdollistava ja sille pelisääntöjä luova lainsäädäntö. Se olisi tarvittu jo eilen, mutta hyvä, kun tänään, Mykkänen kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Hän toteaa ulkomaisten tiedustelupalveluiden nostaneen aktiivisuuttaan Suomessa kylmän sodan tasolle.

– He toimivat digiajassa, me pitkälti 1980-luvun välineillä. Voimmeko jatkaa näin? Emme voi. Esimerkiksi vuoden 2013 ulkoministeriön tietomurrosta saimme tiedon kaverin vinkistä eli naapurimaan hyväntahtoisuuden takia. Onneksi Suomeen luotetaan ja kavereita on, mutta kavereilta saamamme tieto ei ole meidän vaan heidän tarpeistaan syntynyttä. Kukaan muu ei tutki nimenomaan Suomeen kohdistuvien uhkien näkökulmasta, Kai Mykkänen sanoo.

Eduskunnassa laaja yhteisymmärrys

Myös pitkäaikaisesti kohonnut terrorismin uhka haastaa kotimaisia turvallisuusviranomaisia, ja nykyään lähes kaikki iskut suunnitellaan tavalla tai toisella netissä.

– Terrorin torjunnassakin olemme aivan liikaa kavereiden varassa, kun emme pääse itse kurkistamaan verkkoviestintään silloinkaan, kun on syytä epäillä terroriteon valmistelua, Mykkänen toteaa.

Sotilas- ja siviilitiedustelulait hyväksyttiin lopulta yksimielisesti vaalikauden viimeisellä täysistuntoviikolla.

– Yksi uudistus kompastui tunnetusti perjantaina, mutta toinen iso kansallinen ponnistus hyväksyttiin maanantaina illansuussa yksimielisesti. Kiitos eduskuntapuolueille laajasta yhteisymmärryksestä terrorismin ja ulkomaisen verkkotiedustelun torjumiseksi, sisäministeri kirjoittaa.

Pitkä matka, mutta kannatti. Samalla hieno esimerkki suomalaisen demokratian voimasta. Nyt pääsemme rakentamaan kattavan lainsäädännön ja valvonnan vankalle pohjalle uutta tiedustelujärjestelmää Suomelle. Nöyränä tämän mittavan työn edessä. https://t.co/79MdM1yQhD — Antti Pelttari (@pelttariantti) March 11, 2019