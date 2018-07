”Jotain pielessä jos ei voi edes poliisilta vuokrata kämppää ilman jälkipyykkiä”

Nykyinen systeemi antaa Teuvo Hakkaraisen mielestä mahdollisuuden monenlaiseen väärinkäsitykseen.

Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) kommentoi maanantaina tiedotteessaan asumisjärjestelyasiaansa.

Hakkarainen on vuokrannuut kansanedustaja Ville Vähämäen (ps.) kanssa vuodesta 2013 lähtien 62 neliön kellarihuoneistoa Helsingin Taka-Töölössä. Tila on virallisesti sauna, mutta Hakkarainen on tehnyt eduskunnan hallinto- ja palveluosastolle ilmoituksen, jonka mukaan kyseessä on hänen kakkosasuntonsa.

Hakkaraisen mukaan nykyinen systeemi antaa mahdollisuuden monenlaiseen väärinkäsitykseen.

– Jotain on pielessä, jos edes tunnetulta poliisimieheltä ei voi vuokrata kämppää ilman, että joudutaan tekemään jälkipyykkiä, hän toteaa tiedotteessaan.

Hakkarainen esittää myös kansanedustajien verottoman kulukorvauksen lakkauttamista.

– Veroton kulukorvaus on suurimmillaan lähes kaksi tuhatta euroa. Kansanedustajien palkka on sen verran korkea, että veroton kulukorvaus vastaa noin neljän tonnin bruttopalkan lisäystä. Ei tällaista voi olla. Kansanedustajien kulukorvauspelleily on lopetettava, tulkoon samalle viivalle duunareiden kanssa, hän vaatii.

