”Jos yritys voi määrätä maskipakon, luulisi sen onnistuvan hallitukselta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan puhe Suomen kireistä rajakontrolleista ei ole totta.

Eduskunta käsitteli perjantaina jälleen tartuntatautilain muutoksia. Kokoomuksen Timo Heinosen mukaan rajat ovat vuotaneet koronaa luvattoman pitkään.

– Tilanne ei ole ollut sellainen kuin on annettu ymmärtää, että maallamme olisi ollut koko tämän pandemian ajan kaikista EU-maista kaikkein kireimmät rajakontrollit, Timo Heinonen totesi.

Hänen mukaansa esimerkiksi Ruotsi on edellyttänyt jo pitkään negatiivista testitulosta. Tanska on vaatinut negatiivista testitulosta tai 2-12 viikon ikäistä todistusta sairastetusta infektiosta. Islanti vaatii todistusta negatiivisesta PCR-testistä. Latvia, Belgia ja Britannia edellyttävät korkeintaan 72 tunnin vanhaa PCR-testiä. Irlannissa on Heinosen mukaan voinut saada jopa kuusi kuukautta vankeutta, jollei ole pystynyt esittämään testitulosta tai perusteltua syytä.

– Nyt haluan antaa kiitosta hallitukselle, että lopulta tämä laki otetaan käyttöön. Ehkä tässä on kuitenkin enempi siitä kyse, että nyt otetaan voimassa oleva laki käyttöön.

Timo Heinonen sanoi toivovansa, että pakkotestauksen rinnalle saataisiin nopeasti esitys ennakkotestitodistuksesta.

– Se vapauttaisi meidän resurssejamme täällä rajoilla. Ja niin kuin tässä mietinnössä tuodaan esille, meillä on iso huoli siitä, että resurssit pahenevassa tilanteessa voisivat mennä osittain hukkaan. Tällä ennakkotestillä voitaisiin tähän vastata paremmin.

Heinonen lisäsi, että ”jos meillä yksityiset yritykset voivat määrätä maskipakkoja, niin luulisi, että se onnistuu myös maamme hallitukselta”.

Kokoomuksen Pia Kauma esitteli puolueensa valiokunnassa jättämät vastalauseet. Niissä muun muassa velvoitettaisiin matkustaja mahdolliseen uusintatestiin, lisättäisiin karanteenien valvontaa, tuotaisiin koronakoirat käyttöön ja säädettäisiin tarvittaessa maskipakko.

– Sitten vielä tuomme tähän yhden lausumaehdotuksen lisää, joka kuuluu seuraavasti: ”Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo eduskuntaan kiireellisesti lakiesityksen, jolla rajavartiolaitoksen lisäksi myös tullille annetaan virka-aputehtävän suorittamiseksi oikeus pysäyttää kulkuneuvo ja ohjata liikennettä sekä käsitellä virka-aputehtävässä välttämättömiä terveystietoja yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi”, Pia Kauma totesi.

Kauma kehui valiokunnan yksimielisesti antamaa lausumaa. Sen mukaan ”hallitus ryhtyy välittömiin toimiin luodakseen maahantuloon menettelyn, joka estää yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ja samalla huomioi jatkossa kasvavat liikennemäärät rajaliikenteessä. Tällaisen ennakkotodistuksiin perustuvan mallin käyttöönoton jälkeen pakolliset terveystarkastukset voitaisiin selkeästi kohdentaa henkilöihin, joilla ei ole osoittaa riittäviä todistuksia negatiivisesta covid-19-testituloksesta, annetusta rokotuksesta tai covid-19-taudin sairastamisesta”.